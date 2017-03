Mâu thuẫn cá nhân, công an rút dao dọa đâm tài xế

Trước đó, sáng cùng ngày trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc sắc phục an ninh gây gổ với một tài xế xe tải. Cụ thể, sau vài câu cãi vã với người tài xế đang ngồi trong cabin, người mặc sắc phục an ninh cầm vật cứng ném hai lần vào cửa xe nơi lái xe tải đang ngồi. Bị ném, lái xe tải không đáp trả và vẫn ngồi yên trong xe.

Cũng trong hình ảnh clip ghi lại, người mặc sắc phục mở cửa xe, trèo lên và túm cổ áo, kéo người tài xế xuống và vung tay đánh người tài xế. Lúc này người tái xế đánh trả thì người mặc sắc phục đã rút ra một con dao hăm chém. Thời điểm xảy ra ẩu đả có nhiều người dân theo dõi nên khi thấy có cảnh vung dao, người dân la lớn rồi can ngăn. Sau đó, ngườitài xếđã bỏ đi và người mặc sắc phục lên xe máy rồ ga rời khỏi hiện trường.

Sau khi clip này đăng tải, lập tức được cộng đồng mạng quan tâm với hàng ngàn lượt xem,chia sẻvà bình luận. Trao đổi vớiPháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Ma Văn Lả, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, xác nhận người mặc sắc phục công an trong clip trên tên là Triệu Bình Thu, hiện là cán bộ Công an huyện Ba Bể.Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn ghen tuôngcá nhân. “Hiện Công an huyện Ba Bể đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Thu. Nguyên nhân cụ thể của vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ” - Thiếu tướng Lả nói.

PHI HÙNG