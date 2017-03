Mỗi năm có đến 600 vụ TNLĐ gây chết người

(PL)- Đó là khẳng định của ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết tại tọa đàm giải pháp an toàn cho người lao động trong xây dựng, do Cổng điện tử Chính phủ tổ chức, ngày 27-7.

Ông Thắng cho biết theo thống kê, năm 2014 toàn quốc đã xảy ra 6.709 vụ tai nạn lao động, làm 6.941 người bị thương và 630 người chết (tăng 0,8% so với năm 2013). Tuy nhiên, ông Thắng cho rằng trên thực tế số người chết do tai nạn lao động còn cao hơn so với con số thống kê.

Theo ông Thắng, nguyên nhân để xảy ra tai nạn là do năng lực nhà thầu kém. “Cụ thể, qua đánh giá một số vụ tai nạn xảy ra tại các công trình metro Hà Nội trong thời gian qua cho thấy năng lực nhà thầu yếu, vì vậy nhà thầu đã thuê các đơn vị thi công giá thấp, năng lực yếu kém nên quá trình tổ chức thi công không đảm bảo an toàn. Ví dụ, vụ sập cần cẩu tại tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội (ngày 12-5), đơn vị thi công đã không biết được khối lượng của cọc đó có khối lượng bao nhiêu nên không tính được hệ số an toàn, vì vậy khi cho cần cẩu rút cọc đã dẫn đến tai nạn...”. Ông Thắng nói thế và cho biết thêm các thiết bị thi công hạn chế, thuê lao động thủ công nhiều, không bố trí cán bộ giám sát an toàn cũng là nguyên nhân dẫn đến những tai nạn thương tâm.

Ông Thắng khẳng định hiện nay các chế tài để xử phạt về công tác đảm bảo an toàn lao động đã có đầy đủ. Tuy nhiên, hiện nay mức xử phạt chưa đủ sức răn đe, số vụ tai nạn bị khởi tố chưa cao: “Mỗi năm có đến 600 vụ tai nạn lao động dẫn đến chết người, trong đó Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã kiến nghị khởi tố nhiều vụ nhưng số vụ được khởi tố rất ít. Mỗi năm chỉ có 5-6 vụ bị khởi tố...” - ông Thắng nói.

VIẾT LONG