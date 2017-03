Một công an bị kỷ luật vì cho mượn nón

Theo đó, ông T. bị cảnh cáo, điều chuyển công tác từ công an phường về công tác tại nhà tạm giữ công an quận.

Xác minh theo đơn tố cáo, Công an quận Gò Vấp xác định: Ông T. có quan hệ vay mượn tiền bạc không minh bạch, nhận tiền bồi dưỡng (hai lần) từ một người dân. Đặc biệt, ông T. có cho một người mượn mũ kepi của mình để trên xe để giảm nguy cơ bị CSGT xử phạt.

Ông T. còn đưa người mượn nợ và chủ nợ cùng đến trụ sở công an phường giải quyết việc trả nợ; thường xuyên ngồi quán cà phê trong giờ hành chính lại mặc trang phục CAND là ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cán bộ, chiến sĩ.

“Ông T. vi phạm Điều lệnh Nội vụ công an nhân dân, các quy tắc ứng xử gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và hình ảnh ngành công an nhân dân. Trên cơ sở xác minh, báo cáo, Công an TP.HCM đã ra quyết định kỷ luật như trên” - Đại tá Huỳnh Trí Thạnh, Trưởng Công an quận Gò Vấp, nói.

Á.NHÂN - K.PHỤNG