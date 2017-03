Nắng nóng tiếp tục kéo dài trên phạm vi cả nước

Chiều 2-6, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết nắng nóng đã xảy ra diện rộng trên khu vực Bắc Bộ và tiếp tục diễn ra trên khu vực các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ phổ biến 35-38 độ.

Cũng theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương một số nơi đo được là Hòa Bình 39 độ; Phú Hộ (Phú Thọ) 38,2 độ; Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 38,5 độ; Láng (Hà Nội) 38,6 độ; Tương Dương (Nghệ An) 39,3 độ; Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế và Quảng Ngãi 38,3 độ;...

Dự kiến trong ngày 3-6, nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ khoảng 10-18 giờ.

Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày 37-38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ khoảng 10-17 giờ. Khả năng cao đợt nắng nóng này kéo dài hết ngày 3-6 ở khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa. Từ ngày 5-6 nắng nóng sẽ dịu dần ở các tỉnh Trung Bộ.

Trong một diễn biến khác cũng theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ ngày 4 và 5-6 ở các tỉnh Bắc Bộ đến Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Trong khi đó tại khu vực Hà Nội sáng 5-6 sẽ xảy ra mưa lớn và giông, tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.