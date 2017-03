Sáng 9-3, hơn 1.000 học sinh khối 12 trên địa bàn TP Đà Nẵng đã hào hứng tham gia ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức. Tại ngày hội này, các em cùng ký cam kết hành động vì an toàn giao thông, được hướng dẫn lái xe an toàn, cùng trắc nghiệm kiến thức và thực hành lái xe an toàn.

Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng - anh Nguyễn Bá Cảnh cho biết tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ tại Đà Nẵng vẫn xảy ra thường xuyên, đa số là do thiếu hiểu biết. Trong đó tỉ lệ thanh thiếu niên vi phạm chiếm phần lớn. Do vậy Thành đoàn luôn đề cao quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, thực hiện văn hóa giao thông, chống lạm dụng rượu bia trong thanh niên.

TX