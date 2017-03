Ngày lễ Tình nhân: Miền Nam mát, miền Bắc rét

Tại Bắc Bộ, tình trạng rét đậm, rét hại vẫn tiếp diễn, vùng núi cao nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 5 độ C. Khu vực Tây Nguyên ngày se lạnh, về đêm trời rét. Ở Trung Bộ, nhiệt độ ban ngày 17-25 độ C, ban đêm giảm xuống còn 13-23 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, Trung Trung Bộ có mưa nhiều nơi. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Đợt rét này có khả năng kéo dài đến hết ngày 15-2.

HOÀNG VÂN