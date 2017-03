‘Ngày nào cũng có người đến khóc đòi tiền’

Kiện ra tòa để được giải quyết Nhận được phản ánh của PV, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận 7 (TP.HCM), cho biết hoạt động này của công ty nằm trong nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, công ty chưa thực hiện các quy định về pháp luật lao động như báo cáo khai trình, thay đổi lao động, xây dựng hệ thống thang lương bảng lương, lập sổ quản lý lao động. Về việc tranh chấp xảy ra giữa doanh nghiệp với những người đến tìm việc thì người tìm việc có quyền kiện doanh nghiệp ra TAND quận để được xem xét giải quyết. _________________________________ Đa phần người bị lừa khi tìm việc đều ngậm ngùi chấp nhận mất tiền vì không muốn làm to chuyện, sợ gặp rắc rối. Theo các chuyên gia lao động, người tìm việc cần lưu ý một số điểm sau: - Cảnh giác với những việc nhẹ nhàng, không cần trình độ mà lương cao, yêu cầu đóng phí trước khi vào làm. Hợp đồng ký kết mơ hồ, miêu tả công việc không rõ ràng, không khớp với thông tin đăng tuyển. - Tìm hiểu thông tin phản hồi về công ty trên mạng hay hỏi người dân khu vực xung quanh về công ty trước khi vào nhận việc. - Khi bị lừa mất tiền, cần làm đơn tố cáo đến cơ quan công an nơi công ty trú đóng để nhờ can thiệp.