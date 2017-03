Người giàu Sài Gòn thuê dịch vụ trông nhà tết

Lập thêm đội giám sát Ông Bùi Anh Sơn, Giám đốc Công ty Dịch vụ Bảo vệ an ninh Toàn Cầu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết tết là thời điểm để các đạo chích tha hồ hoạt động, chỉ cần sơ hở một chút thì sẽ mất tài sản như chơi. Việc mất tài sản không chỉ xảy ra ngoài đường phố mà ngay ở trong các tòa nhà, siêu thị. Tuy nhiên, khi mất tài sản, người dân thường có tâm trạng “của đi thay người” chứ không báo cho cơ quan chức năng. Vừa rồi, nhân viên của Công ty Toàn Cầu trong quá trình đi làm đã bắt được một số đối tượng cướp tài sản của người đi đường. Sắp tới đây, công ty sẽ liên kết với một số công ty bảo vệ khác lập thành đội giám sát. Đội giám sát này có nhiệm vụ giám sát các nhân viên bảo vệ nhà riêng dịp tết và sẽ làm “hiệp sĩ đường phố” trong dịp tết để người dân đón tết an vui. Dịch vụ trông nhà ngày tết là do các công ty bảo vệ và khách hàng tự ký hợp đồng với nhau. Thông thường những người sử dụng dịch vụ đều có điều kiện khá giả và tận dụng mối quan hệ quen biết là chính. Ông TRẦN ANH TUẤN, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM