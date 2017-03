"Người nhái" kể chuyện tìm nạn nhân chìm tàu

Nhờ vệt dầu loang



Mái tóc của Thượng tá Đặng Tiến Dũng, Trưởng phòng Cứu nạn – cứu hộ vốn đã hoa râm nay dường như bạc thêm rất nhiều. Suốt thời gian tìm kiếm người mất tích trong vụ đắm tàu Dìn Ký, ông là người luôn có mặt sát cánh bên anh em để chia sẻ những vui buồn, để động viên khích lệ...

Thi thể nạn nhân đầu tiên được đưa lên khỏi mặt nước.

20h ngày 20/5, 18 cán bộ chiến sĩ thuộc phòng được lệnh lên đường đến khu du lịch xanh Dìn Ký. Chiếc tàu du lịch 2 tầng mang số hiệu BD 0394 đã bị gió đánh chìm trong cơn mưa khá to trước đó vài giờ. 16 người trên con tàu được ghi nhận mất tích.



Sông Sài gòn chìm trong màn đêm. Nước sông đang xuống thấp. Nhiều mảng lục bình trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Một số nhân chứng xác định vị trí con tàu bị nạn chỉ cách bờ 100m. Toán người nhái đầu tiên xuống nước.

Hết nhóm người nhái này đến nhóm khác cứ dọc theo ven sông tìm xác con tàu. Ngược lên 500m, vòng xuống 500m, ra giữa dòng 100m. Cự ly đó anh em quần nát nhưng chưa đụng được thân tàu. Giao thông thủy trên sông lúc này đã được cô lập. Mọi nỗ lực dồn vào công tác tìm kiếm đều không kết quả. Sau 7h ngụp lặn nhưng không phát hiện được, anh em được lệnh chuyển hướng tìm kiếm.



Bỏ bờ bên này để qua bên đối diện, nhóm người nhái làm lại từ đầu. Bình minh ló rạng. Trên mặt nước sông lóng lánh một màu lạ. Thì ra đó là vệt dầu loang cùng nhiều vỏ thùng xốp và phao cứu sinh nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Ông Nguyễn Ngọc Tốt, một công chức ngành PCCC đã gần 60 tuổi có thâm niên hơn 30 năm trong nghề cứu nạn đã khoanh vùng xác định vị trí con tàu. Hai người nhái Võ Minh Thiện và Nguyễn Chí Thành phóng xuống nước.



Tín hiệu vui được báo lên, đã định vị được con tàu. Con tàu được cột dây làm điểm mốc báo hiệu, nhưng lúc này nước triều đang dâng cao và chảy xiết rất nguy hiểm cho công tác tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm tạm dừng chờ đến khi con nước chậm lại. Trung tá Nguyễn Văn Công và Trung úy Huỳnh Văn Tuấn nhận nhiệm vụ tiếp cận con tàu. Qua khảo sát, con tàu nằm ở độ sâu 20m nghiêng về bên trái. Các cửa sổ trên tàu đã đóng kín. Đầu và đuôi tàu nơi có thể vào được bên trong bị bàn ghế vật dụng chắn hết các lối ra vào.



Hai anh Thành và Thiện tiếp tục xuống nước hỗ trợ. Cả 4 người dùng nhiều biện pháp pháp đập vỡ các cửa sổ để vào bên trong. Tầng trên không phát hiện được nạn nhân nào, nhưng khi đến tầng dưới, con tàu bỗng dưng chuyển động.

Sự dịch chuyển bất ngờ này rất nguy hiểm cho những người đang lặn sâu vào bên trong con tàu. May mắn, chính nhờ sự dịch chuyển này làm dựng đứng con tàu, tạo thuận lợi hơn trong công tác tìm kiếm.



Sau 15 phút cửa tầng dưới được phá thông. Một vùng đen kịt bên trong. Cả 4 người phải mò mẫm tìm kiếm bằng giác quan để xác định mọi vật rồi từ đó, họ phải “dọn dẹp” để tìm lối vào.



Bên trên mặt nước không ai nhìn thấy được công việc của những người nhái đã phải vật lộn đến từng cm để mong tìm được thi thể người bị nạn. Họ âm thầm làm việc, bất chấp những xây xát do va chạm, không kể những cơn chóng mặt do dòng nước xoáy.

Ông Nguyễn Ngọc Tốt, người anh cả trong ngành cứu nạn cuu hộ (ngoài cùng, bên phải)

Đúng 13 giờ, Trung úy Nguyễn Chí Thành đụng được vào thi thể nạn nhân đầu tiên. Cả 4 người đều hết sức ngỡ ngàng và nhói lòng khi trông thấy một người phụ nữ khi chết vẫn ôm chặt đứa con. Dường như thấy trước được cái chết, người mẹ đã cố ôm lấy mong che chở bảo vệ được giọt máu của mình.



Phải khó khăn lắm mới gỡ được đôi tay người mẹ chuyển lên mặt nước. Hết người mẹ rồi đến đứa con...

Người phụ nữ ấy là chị Trần Thị Tươi mẹ cháu Quách Hồng Đạt, chủ nhân của tiệc sinh nhật định mệnh này.



Cần một tấm lòng



Công tác tìm kiếm tiếp tục. Một toán 8 người nhái khác được thay thế. 3 người vào lấy thi thể, 2 người đứng ở phía cửa sổ để tiếp nhận chuyển cho 3 người khác ở bên ngoài đưa lên khỏi mặt nước. Cứ thế, tuần tự đến nạn nhân thứ 9 con nước bắt đầu chảy mạnh lại. Nhưng mặc cho những trở ngại, các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ vẫn kiên trì đưa hết các thi thể nạn nhân lên trên.



Tất cả 15 người được tìm thấy và xác định được danh tánh. Theo danh sách, còn một cháu bé 9 tuổi tên Phạm Xuân Khánh vẫn chưa được tìm thấy.



Thế là các anh em người nhái lại phải kiên trì cố công tìm cho bằng hết. Cuộc tìm kiếm càng lúc càng trở nên vô vọng. Đến 23g30 bé Khánh được xác nhận không thể tìm được và công tác cứu nạn cứu hộ của phòng Cứu nạn cứu hộ được xem như kết thúc và chuyển phần việc còn lại cho đơn vị cứu nạn Bình Dương tiếp tục.

Thượng tá Đặng Tiến Dũng, trường phòng cứu nạn cứu hộ luôn sát cánh bên anh em.

Câu chuyện của thượng tá Dũng kể với chúng tôi nghe thật nao lòng. Ông cho biết, ngày sau con tàu được trục vớt lên khỏi mặt nước, xác cháu Khánh được tìm thấy ở hầm máy. Ở vị trí này khi còn dưới nước khó ai có thể vào được vì quá hẹp. Ông nói, cũng may mà tìm được cháu Khánh, chứ không chúng tôi cứ day dứt mãi.



Chúng tôi không ít lần chứng kiến công việc của những người làm công tác cứu nạn. Vụ tàu Hoàng Đạt năm nào vẫn còn đó. Có những đêm khi về, chúng tôi không sao chợp mắt được vì biết ở hiện trường, anh em người nhái trong màn đêm vẫn còn ngụp lặn dưới những dòng kênh đen hôi thối, mong tìm được người xấu số.

Ông Dũng tâm sự: “Làm cái nghề này trước nhất là phải có tấm lòng. Phải xem nạn nhân là những người thân của mình thì công việc tìm kiếm mới nhanh hoàn thành”.

Theo Trần Chánh Nghĩa (VNN)