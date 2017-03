Nữ dân phòng ai cũng nể

Chị Đặng Thị Ba (khu phố 3, phường 11, quận 11, TP.HCM) là một trong những phụ nữ hiếm hoi làm trong lực lượng dân phòng. Năm 2009, khi Ban Bảo vệ dân phố (BVDP) phường 11 thành lập, chị tham gia. Sau vài tháng chị được tín nhiệm giao làm trưởng Ban BVDP phường 11, thường xuyên phối hợp với công an phường giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Phường 11 là một địa bàn khá phức tạp.

Hòa giải các băng nhóm giang hồ

Trong ca trực đêm 30-4 vừa qua, người dân báo có một vụ mâu thuẫn giữa hai phe mượn nợ và đòi nợ, chuẩn bị thanh toán nhau bằng hung khí. Chị Ba vội chạy tới nơi cùng một anh công an phường.

Đến nơi, thấy hai bên dàn trận chuẩn bị xáp lá cà bằng tuýp sắt. Trong đó có một người từng nghiện ma túy, tính tình khá hung dữ, bất cần. Anh công an phường mời mọi người về phường giải quyết nhưng họ chống cự.

Chị Ba chạy đến đứng ngay ở giữa, ngăn hai bên đánh nhau. Sau đó, thuyết phục hai bên bình tĩnh nếu đánh nhau sẽ không giải quyết được gì mà còn phải vướng vào lao lý. Dù hai bên gầm ghè nhau, có xáp vô “múa võ” nhưng khi chị cản thì họ lui ra. Sau đó mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa.





Chị Đặng Thị Ba kiêm nhiệm bảo vệ chợ khu phố 3 luôn được bà con quý mến. Ảnh: HỒNG MINH

Chị nhớ lại: “Hú hồn thiệt, lỡ bữa đó cả hai bên xúm đánh trúng cả mình luôn thì không có đường nào chạy. Nhưng được cái mình gan, với lại là nữ nên dễ nói họ nghe”.

Trước đó, có một vụ cũng khiến người dân trên đường Lò Siêu hoảng sợ gọi báo công an phường. Một băng giang hồ hơn chục người hung hãn bao vây một tiệm hớt tóc đòi gặp một cô gái giữa đêm. Chị Ba đến hiện trường cùng công an phường. Mọi người xung quanh cho biết cô gái trong tiệm là người yêu cũ của một người trong nhóm gây rối. Khi nhậu xỉn, hắn kéo băng nhóm tới uy hiếp cô gái.

Công an phường yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra nhưng các đối tượng này chống đối và định hành hung công an, anh công an phải quay về phường lấy dụng cụ hỗ trợ để khống chế.

Chị Ba bước lại trò chuyện với tay cầm đầu nhóm gây rối. Dù hung hãn nhưng anh này lại không muốn đánh nhau với nữ dân phòng. Sau khi nghe chị phân tích việc gây rối không những không lấy lại được tình cảm của ai mà còn đưa bạn bè vào đồn công an, nhóm này đã giải tán trước khi công an đến.

Trong khu phố chị phụ trách, hễ có gia đình nào xảy ra đánh lộn là chị có mặt để… hòa giải.

Chị Ba luôn dùng lời lẽ thuyết phục đối tượng trước khi phải dùng biện pháp mạnh, trừ khi gặp trộm cướp là chị ra tay bắt luôn. Có một lần chị đang đi tuần với hai dân phòng, gặp tên cướp giật giỏ xách bỏ chạy. Dù hắn rất to khỏe nhưng chị cùng đồng đội lao ra khống chế tên cướp, sau đó giao cho công an phường.

Có việc gì rối, “gọi cô Ba”

Gia đình chồng chị Ba thương chị vất vả, khuyên chị chuyển việc khác. Vì mức hỗ trợ cho công việc bảo vệ dân phố, bao gồm cả trách nhiệm trưởng ban chỉ có 1,6 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, chị thường xuyên phải trực đêm, đi tuần tra… công việc quá vất vả đối với phụ nữ. Đó là chưa kể khi gặp hiểm nguy.

Nhưng chị không nghỉ được vì có việc gì người dân cũng “gọi cho cô Ba”. Chị là đội trưởng đội xã hội tình nguyện quản lý những người sau cai nghiện, giúp họ có việc làm. Những người này thường tâm lý không ổn định, dễ tự ái và bỏ việc nên chị Ba “có việc làm hoài”.

Vài buổi tối trong tuần, chị đi dạy lớp tình thương dành cho các em học sinh lang thang, cơ nhỡ. Lớp học này đã duy trì được vài năm trong nhọc nhằn vất vả của cả cô và trò. Vì trò ban ngày bươn bả mưu sinh, buổi tối tới lớp có khi không học nổi, cô Ba phải rất tâm lý mới giữ được học trò đi học tiếp.

Trong khu phố, hễ ai ốm đau, bệnh tật cần giúp đỡ gấp là họ nhắn cho chị.

Bà cụ Nguyễn Thị Kim Hoa (số nhà 173/23A Lê Thị Bạch Cát) bị bệnh gần chục năm nay, chỉ nằm hoặc ngồi một chỗ. Bà có ba người con trai nhưng chỉ một người khỏe mạnh đi làm để nuôi em, nuôi mẹ. Cuộc sống vô cùng khó khăn. Bà Hoa cho biết: “Cô Ba hay vô đây thăm và cho quà, tui thấy đỡ tủi thân”. Các dịp lễ tết, chị Ba vận động mạnh thường quân tặng quà cho những gia đình nghèo khó như nhà bà Hoa. Vài hôm nữa, chị lại có gạo để chở tới giúp bà…