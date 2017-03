Phát hiện cá voi nặng hơn 10 tấn gần đảo Phú Quý

Vào khoảng 1 giờ 30 giờ sáng nay, ngày 5-4, tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định mang số hiệu 94725, do anh Đặng Mậu Hữu (45 tuổi) làm thuyền trưởng phát hiện một xác cá voi khổng lồ đang trôi dạt cách phía nam đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 55 hải lý.

Lai dắt cá voi vào bờ để mai táng.

Theo tập tục của ngư dân, dù đang đánh bắt hải sản nhưng thuyền trưởng yêu cầu toàn bộ 18 thuyền viên dừng lại để làm các thủ tục sau đó mới lai dắt xác cá vào bờ để mai táng. Đến 4 giờ cùng ngày 5-4, xác cá voi được đưa vào bãi biển khu dã ngoại vịnh Triều Dương huyện đảo Phú Quý.

Hiện nay do thủy triều đang cạn dần, xác cá voi lại khá lớn nên đang mắc kẹt nằm cách bờ khoảng 500 m. Ban quản lý di tích lịch sử Vạn An Thanh Phú Quý cùng ngư dân và chính quyền địa phương đang tìm phương án đưa xác cá voi vào bờ để an táng theo tập tục.