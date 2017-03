Phát hiện hai thi thể nghi là nạn nhân thứ 17 và 18 vụ xe khách bị lũ cuốn

Ông Lê Xuân Quý, Trưởng Công an xã Triệu Lăng cho biết: lúc 16 giờ chiều 27-10-2010, ngư dân đi biển bát hiện hai thi thể một nam, một nữ trôi cách nhau 70m vào gần bờ biển thôn 2 xã Triệu Lăng.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã đưa hai thi thể lên bờ biển xã Triệu Lăng. Cả hai thi thể nam và nữ đang trong quá trình phân hủy, đều không có giấy tờ tùy thân. Thi thể nam không còn quần áo. Còn thi thể nữ khoảng 17 đến 20 tuổi, mặc quần jeans sậm màu, mặc hai lớp áo, tay có đeo hai vòng tai nhỏ, cổ tay có đeo chuỗi hạt cờm. Trong túi người nữ có 700.000 đồng.

Khi trục vớt chiếc xe khách 48K-5868 lên từ đáy sông Lam (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), người thân đã phát hiện trong hành lý lấy ra từ trong xe có ví và giấy chứng minh nhân dân của Nguyễn Thị Thùy. Ảnh: ĐẮC LAM

Sau đó, Công an huyện Triệu Lăng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã khám nghiệm tử thi, tuy nhiên không thể xác định được danh tính hai người này. Đến 20 giờ đêm 27-10-2010, UBND xã Triệu Lăng đã mua hai cỗ quan tài khâm liệm và tổ chức an táng hai nạn nhân trên tại thôn 2, xã Triệu Lăng.

Sau khi biết được thông tin trên qua báo điện tử, người thân của em Nguyễn Thị Thùy (17 tuổi) và anh Trần Đăng Khoa (19 tuổi, trú EaPo, Cư Jút, Đắk Nông)- là hai trong 20 nạn nhân mất tích trong vụ xe khách 48K-5868 bị lũ cuốn trên sôngg Lam ngày 18-10-2010, đã đến Quảng Trị xin làm thủ tục để nhận thi thể.

Sáng nay (3-11-2010), ông Nguyễn Hải Đảo cho biết qua miêu tả và quần áo, tư trang trên người thi thể nữ, ông khẳng định đó chính là con gái ông tênNguyễn Thị Thùy.

Được biết, người thân nạn nhân Thùy và Khoa đang liên hệ với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị xin giám định để xác định chính xác hai thi thể được vớt lên và đã an táng có phải là Thùy và Khoa hay không.

Thùy và Khoa là anh em họ với nhau, cùng đi trên chuyến xe khách 48K-5868 định mệnh, có ông Trần Đăng Lực (bố của Khoa và cậu của Thùy) đi chung nhưng ông Lực may mắn thoát chết.

Ông Trần Đắc Lực (phải) - hành khách sống sót trên chiếc xe bị nạn và là bố của nạn nhân Trần Đăng Khoa đồng thời là cậu của nạn nhân Nguyễn Thị Thùy. Ảnh: ĐẮC LAM

Sáng sớm nay (3-11-2010), người thân của bà Phạm Thị Yêu (sinh 1956, trú phường Khánh Xuân, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)- nạn nhân thứ 16 bị thiệt mạng trong vụ xe khách 48K-5868 bị lũ cuốn trên sông Lam (Hà Tĩnh) đã ra tới huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhận thi thể của bà. Chính quyền địa phương và người thân đang làm thủ tục, khâm lượm, đưa thi thể và Yêu vê quê an táng.

Như vậy, nếu xác định hai thi thể tìm được ở tỉnh Quảng Trị là Nguyễn Thị Thùy và Trần Đăng Khoa thì vẫn còn hai nạn nhân mất tích chưa tìm được thi thể là Đỗ Thị Phương (17 tuổi, Đồng Minh, Thanh Thủy, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Ngọc Ánh (8 tháng tuổi, trú Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định)- là con của nạn nhân Đỗ Thị Lan (24 tuổi, trú ở Hải Xuân, huyện Hải Hậu, Nam Định, đã tìm được thi thể).

ĐẮC LAM