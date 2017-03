Phó chánh văn phòng mượn 2 tỉ đồng rồi “mất tích”

Sau khi mượn hơn 2 tỉ đồng của người dân và cán bộ, ông Nguyễn Duy Vinh, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Hớn Quản (Bình Phước), đột nhiên bỏ việc rồi “mất tích” đầy bí ẩn.

Mượn, hứa rồi... “mất tích”

Ngày 7-8, tiếp xúc với PV, nhiều người ở huyện Hớn Quản, thị xã Bình Long cho biết ông Nguyễn Duy Vinh - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Hớn Quản, Bình Phước đã “mất tích” hơn hai tháng nay khiến nhiều người cho ông Vinh mượn tiền như ngồi trên đống lửa.

Người cho ông Vinh mượn nhiều nhất là bà Lã Thị Kiều Loan (ngụ phường An Lộc, thị xã Bình Long) với số tiền hơn 1,6 tỉ đồng. Bà Loan cho hay: “Do có quen biết từ trước nên khi ông Vinh hỏi mượn hơn 1,6 tỉ đồng để đáo nợ ngân hàng, tôi đi mượn của nhiều người rồi đưa tiền cho ông Vinh vào ngày 12-5, ông Vinh hẹn ít ngày sau sẽ trả lại. Thế nhưng chiều 16-5, tôi đến nhà ông Vinh thì mới biết ông Vinh đã bán nhà, đưa vợ con đi đâu không ai biết. Khi tôi lên huyện tố cáo mới biết ông Vinh đã bỏ việc ở cơ quan từ chiều 15-5”. Ngay sau đó, bà Loan đã làm đơn tố cáo hành vi của ông Vinh lên công an và UBND huyện Hớn Quản. “Tôi không hiểu sao ông Vinh mượn tiền của nhiều người rồi “mất tích” khỏi địa phương nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết” - bà Loan bức xúc.

Ông Bùi Văn Mởn mua nhà, vườn cao su của ông Vinh nhưng ông Vinh không làm thủ tục sang nhượng mà “mất tích” bí ẩn. Ảnh: N.ĐỨC

Cùng vào thời điểm trên, ông Bùi Văn Mởn (xã Tân Quan) được một cán bộ xã giới thiệu là ông Vinh đang cần tiền gấp nên muốn bán nhà, vườn cao su với diện tích hơn 6.700 m2. Ngày 13-5, ông Mởn thỏa thuận mua phần nhà, vườn cao su của ông Vinh với giá 500 triệu đồng. Ông Mởn đặt cọc trước 250 triệu đồng, hai ngày sau ông Mởn đưa tiếp số tiền còn lại. Sáng 16-5, ông Mởn yêu cầu ông Vinh cùng đi ra phòng công chứng để làm các thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng khu đất trên. “Ông Vinh bước vào phòng công chứng nhưng thấy đông người nên quay ra nói với tôi ngồi đợi lát rồi hãy vô. Một lát sau, ông Vinh nói với tôi thôi để chiều quay lại công chứng, rồi chạy xe máy về. Tôi có chạy theo yêu cầu ông Vinh phải ở lại làm các thủ tục sang nhượng. Tuy nhiên, ông Vinh chạy đi luôn. Đến chiều tôi đến nhà ông Vinh thì ông này đã dọn nhà, bỏ đi” - ông Mởn kể.

Ngoài ra, một số cán bộ ở địa phương cho biết ông Vinh đã mượn tiền của nhiều cán bộ xã từ 50 triệu đến 200 triệu đồng rồi “mất tích”. Một cán bộ xã Tân Quan cho biết: Ông Vinh có nhắn tin về nói sẽ trả lại tiền nhưng mấy tháng nay nhiều người vẫn không biết ông ấy đang ở đâu. Ngoài ra, ông Vinh còn mượn tiền của vợ một chủ tịch xã hơn 200 triệu đồng… Hiện một số người dân cho ông Vinh mượn tiền, sau thời gian chờ đợi ông Vinh trả nợ đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Công an điều tra hành vi làm giả giấy tờ

Ngoài việc mượn tiền của nhiều người rồi bỏ đi đâu một cách bí ẩn, ông Vinh còn đang bị điều tra vì có dấu hiệu làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước.

Giữa tháng 5-2014, trước nhiều thông tin ông Vinh làm giả giấy tờ, con dấu để tránh nghĩa vụ tài chính, UBND huyện Hớn Quản đã yêu cầu ông Vinh làm báo cáo và thông báo sự việc với Thường trực Huyện ủy. Ngày 21-5, ông Trương Văn Thưa - Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản có văn bản giao cho công an huyện điều tra vụ việc.

Đến ngày 2-6, Công an huyện Hớn Quản có báo cáo xác định ông Vinh có dấu hiệu làm giả hồ sơ của cơ quan nhà nước (làm giả giấy nộp tiền sử dụng đất và một số giấy tờ khác).

Về việc xử lý ông Vinh, ngày 7-8, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hạ - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Hớn Quản cho biết: Ngày 5-6, chủ tịch UBND huyện Hớn Quản đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác ông Vinh 15 ngày với lý do có dấu hiệu làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước. Quyết định của UBND huyện cũng yêu cầu ông Vinh không được rời khỏi nơi cư trú và có nghĩa vụ liên hệ với cơ quan công tác. Khi hết thời hạn tạm đình chỉ công tác ông Vinh mà chưa điều tra xong, ngày 20-6, UBND huyện tiếp tục ra quyết định gia hạn thời gian tạm đình chỉ thêm 15 ngày.

“Đến nay đã hết thời gian tạm đình chỉ công tác đối với ông Vinh, Văn phòng UBND huyện đã mời ông Vinh đến cơ quan để xử lý một số công việc liên quan nhưng ông Vinh không đến. Hiện tôi cũng không biết ông Vinh ở đâu, ông Vinh cũng không xin phép lãnh đạo huyện về sự vắng mặt này. Hiện Văn phòng UBND huyện đã có báo cáo Ban Tổ chức Huyện ủy, UBKT Huyện ủy và các ngành liên quan biết để tham mưu Huyện ủy xử lý sai phạm của ông Vinh” - ông Hạ cho biết. Về số người, tài sản mà ông Vinh mượn, ông Hạ cũng cho biết vụ việc đã được UBND huyện giao cho công an tiếp tục điều tra.

Về phía cơ quan điều tra, trao đổi với PV, Thượng tá Võ Hoàng Bắc - Phó Trưởng Công an huyện Hớn Quản thông tin: “Khi có đơn thư tố cáo của người dân, công an đã mời ông Vinh đến để điều tra vụ việc. Số tiền ban đầu mà ông Vinh mượn là hơn 2 tỉ đồng. Hiện vụ việc công an vẫn đang làm rõ. Ngoài ra, hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra ông Vinh do có dấu hiệu làm giả hồ sơ của cơ quan nhà nước”.

NGUYỄN ĐỨC