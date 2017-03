Quảng Nam: Khởi tố giám đốc bán gần 1 tấn thuốc nổ cho "vàng tặc"

Ngày 9/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 bị can trong một đường dây buôn bán vật liệu nổ để sử dụng vào khai thác vàng trái phép.



Các bị can gồm Lương Hạnh (59 tuổi, hiện ở tại phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM), Giám đốc Công ty cổ phần Quảng Cường (trụ sở tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam); Nguyễn Năm (43 tuổi, trú Khu phố 5, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM) và Doãn Thị Quý (37 tuổi, trú xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Các bị can bị khởi tố cùng tội danh “sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ” theo điều 232 Bộ luật hình sự.







Công an tỉnh Quảng Nam đọc quyết định khởi tố vụ án,

khởi tố bị can đối với ông Hạnh (trái, ảnh: V.L.N)

Theo Công Bính (DT)



Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Công ty CP Quảng Cường được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép cho sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để nổ mìn khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Tân Đợi (xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).Có giấy phép trong tay, từ năm 2009 đến nay, Công ty CP Quảng Cường đã mua của Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ 3 tấn thuốc nổ nhũ tương (giá 16.400đ/kg), gần 2 tấn thuốc nổ AD1 (giá hơn 34.400đ/kg), 10.000 kíp điện, 8.000 kíp đốt và 8.000m dây cháy chậm.Tuy nhiên, Công ty CP Quảng Cường chỉ sử dụng một khối lượng nhỏ trong tổng số vật liệu nổ trên đúng vào mục đích khai thác đá tại mỏ đá Tân Đợi. Số lượng lớn vật liệu nổ khác ông Hạnh đã bán lại cho Nguyễn Năm và Doãn Thị Quý để sử dụng vào việc khai thác vàng tại bãi vàng Hà Thanh (xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).Cơ quan công an làm rõ, Năm và Quý đã nhiều lần mua bán vật liệu nổ với Công ty CP Quảng Cường, ước tính khoảng 1 tấn thuốc nổ và 2.000 kíp nổ để sử dụng vào khai thác vàng lậu tại bãi vàng Hà Thanh.Lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở và làm việc của ông Lương Hạnh và di lý ông Hạnh về trụ sở Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ theo pháp luật.