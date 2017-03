Quảng Ninh: Sập hầm lò than, 2 công nhân tử vong

(PLO) - Tối qua (21/7), các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, một lò than thuộc Công ty than Vàng Danh bị sụt, hai công nhân đang bị mắc kẹt dưới lò than. Đến sáng nay (22/7), lực lượng cứu nạn đã tìm thấy xác hai công nhân.