Sai phạm tại Công ty Cảng Vũng Rô: Bắt giam thêm 6 bị can

Trong đó, ba người là cán bộ Công ty Cảng Vũng Rô - Chi nhánh tại TP.HCM gồm Nguyễn Trần Phong (phó giám đốc), Huỳnh Thanh (phụ trách kế toán), Nguyễn Vũ Thùy Trang (thủ quỹ). Ba người là cán bộ Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Đại Lộc (Bình Dương) gồm: Triệu Vũ Khiêm (giám đốc), Phạm Nhiêm (kế toán trưởng), Hồ Thị Hằng (thủ quỹ). Cả sáu bị can này đều bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can này được di lý về Phú Yên để phục vụ điều tra. Trước đó, ngày 21-8, Công an tỉnh Phú Yên đã bắt tạm giam Nguyễn Minh, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cảng Vũng Rô, cũng về tội danh nêu trên.

Theo kết luận thanh tra, Công ty Cảng Vũng Rô có dấu hiệu tuồn vốn Nhà nước cho Đại Lộc. Từ năm 2008 đến 2012, công ty nợ Đại Lộc 54 tỉ đồng và công ty đã thế chấp toàn bộ tài sản Nhà nước vay 107,6 tỉ đồng giao hết cho Đại Lộc (tức trả gấp đôi số tiền nợ). Từ đó, Đại Lộc chiếm dụng vốn để kinh doanh. Đến nay, Đại Lộc còn nợ công ty 50 tỉ đồng và không còn khả năng trả nợ.

TẤN LỘC