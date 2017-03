Tạm đình chỉ ông trưởng Phòng Nghiệp vụ văn hóa để điều tra

Theo đó, lãnh đạo Sở đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Trung, yêu cầu ông Trung giải trình những nội dung báo nêu gửi lãnh đạo Sở và Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh, hạn cuối ngày 25-11.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Bùi Văn Một, Chánh Văn phòng Sở VH-TT&DL tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết hiện thanh tra sở này đang xác minh vụ việc. Quan điểm chung của Sở và từ chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh là nếu ông Trung có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Trong ngày, Phòng Bảo vệ An ninh nội bộ văn hóa và tư tưởng (PA83) - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã mời ông Trung làm việc. Theo lãnh đạo PA83, nếu có đủ căn cứ sẽ đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh khởi tố vụ án.

TRÙNG KHÁNH