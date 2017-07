Thanh niên 16 tuổi hiếp dâm bé gái đến mang thai

Ngày 17-7, anh NVT (ngụ phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM) đã gửi đơn đến Công an phường Long Bình, quận 9 tố cáo nam thanh niên tên LTT (ngụ phường Long Bình, quận 9) có hành vi hiếp dâm con gái mình khiến bé NTKL (15 tuổi) có thai bảy tuần.

Trước đó, gia đình đã gọi điện thoại đến đường dây nóng của Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM để nhờ hội tư vấn, can thiệp giúp con em mình. Ngay lập tức hội đã đến tận nhà tư vấn, hướng dẫn gia đình các thủ tục cần thiết để đề nghị cơ quan chức năng có hướng xử lý.

Khống chế, hiếp dâm, chụp ảnh nhạy cảm

Anh NVT cho biết bé L. và T. vốn là bạn học chung trường cấp II. Bé L. đã nghỉ học từ năm lớp 7. Trước khi sự việc xảy ra, biết bé L. kinh doanh qua mạng có tiền nên T. hỏi mượn 2 triệu đồng. Ngày 27-5, T. hẹn bé L. đến nhà riêng để trả tiền, nhân cơ hội dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm bé L. Sau đó, T. còn sử dụng điện thoại chụp lại ảnh nhạy cảm và đe dọa bé L. không được nói cho bất kỳ ai biết.

Lo sợ T. phát tán hình ảnh nhạy cảm, bé L. đã nghe theo lời uy hiếp của T. và chấp nhận đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục với T. thêm năm lần nữa. Thấy con gái có những biểu hiện bất thường như mệt mỏi, chán ăn, hay ói, anh T. đưa con đến bệnh viện khám thì chết đứng khi biết con mình đã có thai bảy tuần tuổi. Cả nhà gặng hỏi thì bé L. khai ra toàn bộ sự việc và thú nhận LTT là tác giả của bào thai.



Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 9 động viên bé L. (đang ẵm em) vượt qua khủng hoảng. Ảnh: H.LAN

Có mặt tại nhà anh NVT sáng 17-7, bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 9, cho biết đã nhanh chóng tiếp nhận trường hợp bé L. bị xâm hại tình dục đến mang thai. Hội phụ nữ đã chủ động phối hợp với gia đình và Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM dẫn bé đi khai báo tại Công an phường Long Bình, ổn định tâm lý của bé và hướng dẫn các thủ tục liên quan để giúp gia đình làm sáng tỏ vụ việc.

Hai hội vào cuộc kịp thời

Anh NVT chia sẻ gia đình dự định sẽ đưa bé L. đi bỏ thai vì bé còn quá nhỏ. “Từ khi biết được sự thật động trời, gia đình tôi ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ mong các cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc, trả lại công bằng cho con gái tôi” - anh T. nói.

Bà Hương cho biết sắp tới hội phụ nữ sẽ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn thủ tục gửi cơ quan có thẩm quyền. Sau khi hồ sơ chuyển lên công an quận, hội phụ nữ sẽ có công văn yêu cầu công an quận thành lập hội đồng giám định ADN theo đúng thủ tục pháp luật cho bé.

Cùng ngày, Công an phường Long Bình đã mời LTT và bé L. đến làm việc, xác định địa điểm xảy ra sự việc T. thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với bé L. tại nhà của T. và nhà nghỉ trên địa bàn phường Long Thạnh Mỹ. Công an phường Long Bình cho biết sau khi hoàn tất hồ sơ vụ việc ban đầu sẽ chuyển lên công an quận tiếp tục điều tra, xử lý.