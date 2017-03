Thưởng nóng vụ phá đường dây ma túy từ Lào vào TP.HCM

(PL)- Sáng 16-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Hằng và Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã biểu dương và thưởng nóng Ban chuyên án 199T thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Nghệ An) đã phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, sáng 13-9, Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An phá chuyên án 199T, bắt giữ “trùm” ma túy xuyên quốc gia Hoàng Văn Phơn và Nguyễn Thành Tâm (cùng trú Nghệ An). Tang vật thu giữ 0,5 kg ma túy đá, 100 viên hồng phiến, một khẩu súng với sáu viên đạn đã lên nòng, một cân điện tử dùng để cân ma túy, 9.000 USD và 40 triệu đồng, hai điện thoại. Cùng lúc đó, Biện Văn Hiếu đang ngồi trên xe khách mang heroin và ma túy đá vào TP.HCM theo sự chỉ đạo của Phơn cũng bị chặn bắt. Tang vật thu giữ trong người và hành lý của Hiếu gồm 20 bánh heroin (gần 7 kg) và 4 kg ma túy đá. Từ lời khai của Phơn, công an bắt khẩn cấp và khám xét nhà ở của Nguyễn Văn Thanh thu giữ 1 kg ma túy đá. Đây là đường dây ma túy từ Lào về Nghệ An rồi vận chuyển vào TP.HCM và các tỉnh lân cận tiêu thụ do “trùm” Phơn cầm đầu. Đ.LAM