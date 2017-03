Thương tích 21% của nạn nhân không do công an đánh

Việc ông Công tát vào vùng đầu ông Hóa là có nhưng không thể gây ra thương tích nêu trên. Vì thế, công an không khởi tố vụ án cố ý gây thương tích là có cơ sở… Văn bản giải quyết khiếu nại của VKSND huyện Định Quán ngày 14-2 trả lời cho ông Hóa cho biết như trên.

Như chúng tôi đã thông tin, ông Hóa bị khuyết tật. Tối 20-12-2012, ông thấy ông Công ói mửa trong sân nhà nên hỏi: “Anh ăn nhậu ở đâu sao lại vào sân nhà tôi ói mửa vậy?”. Nghe hỏi, ông Công tát vào mặt làm ông Hóa ngã.

Theo tố cáo của ông Hóa, sau đó ông Công hai lần đánh, đấm vào người cho đến khi mẹ ông Hóa la làng mới thôi… Đến chiều hôm sau, thấy ông Hóa ngã gục, gia đình đưa ông đến bệnh viện và bệnh viện xác định ông bị gãy xương đòn bả vai do bị đả thương, tỉ lệ thương tật 21%.

Sau khi ông Hóa tố cáo, tháng 7 và tháng 10-2013, Công an huyện Định Quán ra thông báo không khởi tố vụ án vì cho rằng thương tích của ông Hóa không do ông Công gây ra. Công an huyện cũng kỷ luật cảnh cáo ông Công vì cự cãi, xô xát với ông Hóa.

Gia đình và ông Hóa tiếp tục khiếu nại, VKS huyện xác định: Ông Hóa bị gãy xương đòn bả vai có thể do dùng tay đánh, cây, gậy, vật cứng hoặc do bị té ngã xuống mặt đường có nền đất cứng gây ra. Việc ông Công tát vào vùng mặt, đầu của ông Hóa không thể dẫn đến việc ông Hóa bị thương gãy xương đòn bả vai. Qua xác minh của VKS, trong hai đêm 20 và 21-12-2012, ông Hóa bảy lần tự té, có nhân chứng xác định nên không loại trừ ông Hóa bị gãy xương do việc tự té này. Từ đó, VKS bác khiếu nại của ông Hóa như trên.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Viện trưởng VKSND huyện Định Quán, toàn bộ hồ sơ giải quyết khiếu nại đã được chuyển lên VKS tỉnh để thẩm định lại.

TIẾN DŨNG