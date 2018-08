TP.HCM phát động ủng hộ đồng bào thiệt hại do lũ lụt

Quyên góp trợ giúp đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai Người dân ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai bằng các hình thức sau: Nhắn tin qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia từ nay đến ngày 4-9-2018, soạn tin: VL gửi 1407, giá trị: 20.000 đồng/tin nhắn; quyên góp tiền, hiện vật tại các thùng quyên góp, cơ quan Hội Chữ thập đỏ.

Nhiều người dân TP quyên góp ủng hộ đồng bào gặp lũ lụt tại buổi lễ đi bộ. Ảnh: HL Liên hệ Hội Chữ thập đỏ TP để biết thêm chi tiết:

+ Địa chỉ: số 201 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM + Điện thoại: 02838325729 – 02839250938. Email: hoichuthapdotp@yahoo.com; banctxh.ctdtphcm@gmail.com. Tài khoản tiếp nhận tiền trong nước: + Tên tài khoản: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TP.HỒ CHÍ MINH + Số tài khoản: 731959 + Tại: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh TP.HCM. Tài khoản tiếp nhận tiền nước ngoài: Account name: HOI CHU THAP DO TP.HO CHI MINH Account number: 812439 Bene bank: Asia Commercial Bank - Vietnam Swift code: ASCBVNVX Liên hệ thêm thông tin: 1. Ông Nguyễn Hoàng Ân - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố: 0902 256 267. 2. Ông Trương Minh Hùng – Trưởng ban công tác Xã hội Hội CTĐ TP: 0988 000 263