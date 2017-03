Trẻ 14 tháng tuổi tử vong tại trường mầm non

Theo tường trình của bố mẹ bé Vi là anh Trương Công Nhinh (38 tuổi) và chị Trịnh Thị Hòa (34 tuổi) ở thị trấn Dĩ An, Bình Dương, sáng 25/2, anh chị chở bé Vi đến gửi tại trường mầm non tư thục Tuổi Ngọc (khu phố Nhị Đồng 1, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An), khi đó sức khỏe của bé Vi bình thường.

Đến 16h30 cùng ngày, anh Nhinh đến đón con về thì được nhà trường thông báo bé đã tử vong.

Thiếu tá Đặng Minh Hợi, Phó Trưởng Công an thị trấn Dĩ An cho biết, qua thông tin ban đầu xác định khoảng 10h sáng cùng ngày, bé Vi được cô bảo mẫu cho đi vệ sinh, khi đó không có ai trông coi nên có thể bé bị té vào xô nước dẫn đến tử vong.

Được biết trường mầm non tư thục Tuổi Ngọc hoạt động khoảng 2 năm nay mà không có giấy phép.

Trước đó 3 ngày, hôm 22/2, bé Võ Minh Quang, 20 tháng tuổi, ngụ đường Võ Văn Tần, phường 2, thành phố Tân An, Long An cũng tử vong trong trường mầm non trên địa bàn phường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sặc đường hô hấp.

Xa hơn nữa, hồi tháng 11/2009, bé Nguyễn Thị Ngọc Trâm (sinh năm 2005, trú ở phố Hạnh Phúc, phường Nam Ngạn, Thanh Hóa) bị tử vong khi đi vệ sinh tại trường.

Theo N.Đ (Khoa học & Đời sống)