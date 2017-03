Trộm xe ở Hà Nội, mang về Hải Phòng tiêu thụ

Nguyễn Tuấn Hưng, 24 tuổi, trú tại Hàng Gà, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng và đồng bọn đã bị lực lượng Công an phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội phát hiện, bắt quả tang vào đêm 14-1, khi chúng vừa gây ra vụ trộm cắp xe máy ở địa bàn quận Thanh Xuân.

Hưng và tang vật vụ án.



Đồng bọn của Nguyễn Tuấn Hưng gồm Nam, Hùng, Bình, đều trú tại TP Hải Phòng. 4 đối tượng này mấy tháng gần đây mò ra Hà Nội lang thang, thuê nhà nay đây mai đó. Hằng ngày cả 4 đèo nhau trên chiếc xe Wave đen, đeo BKS giả đi khắp Hà Nội tìm những chiếc xe tay ga dựng ở cửa, không có người trông nom để ra tay trộm cắp.

Hưng lúc nào cũng mang 2 tay kìm cộng lực, 6 mũi vam phá khóa các loại, 1 kìm làm công cụ gây án. Đối tượng Nam có nhiệm vụ đèo Hưng đi tăm "hàng". Hễ Hưng lấy được xe nào, Hùng và Bình sẽ thay luôn biển số, sau đó phóng thẳng về Hải Phòng, làm giấy tờ giả rồi mang đi tiêu thụ với giá hời…

Khoảng 1h ngày 14-1, 4 đối tượng này đèo nhau đi 2 xe máy đến khu vực phố Nguyễn Ngọc Nại, quận Thanh Xuân thì phát hiện trước cửa một phòng trọ của sinh viên có nhiều xe máy đang dựng. Hưng đã áp sát chiếc xe tay ga Air Blade, sau đó dùng vam phá khóa rồi nhẹ nhàng dắt ra chỗ đồng bọn đang chờ. Khi hắn đang định nổ máy phóng đi thì không ngờ rơi vào ổ phục kích của Công an phường Khương Mai.

Thấy lực lượng Công an, 3 đối tượng đồng bọn đã kịp thời phóng lên chiếc xe Wave đen không BKS tháo chạy, để lại một mình Hưng cùng 2 chiếc xe máy tang vật. Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở Công an để đấu tranh làm rõ. Tại đây, Nguyễn Tuấn Hưng khai nhận: Ngoài chiếc xe Air Blade mà Hưng vừa lấy được, thì chiếc xe Air Blade bị vứt lại đều là xe trộm cắp. Chiếc xe này chúng vừa trộm cắp được trước đó vài ngày ở địa bàn phường Khâm Thiên, Hà Nội. Sau khi mang về, chúng tháo biển thật ra, lắp biển số của chiếc xe chúng trộm cắp được ở tỉnh Hưng Yên vào để đi gây án. Định hôm nay sau khi chôm thêm được chiếc xe nữa, chúng sẽ mang luôn về Hải Phòng tiêu thụ, nhưng không ngờ lại rơi vào ổ phục kích của lực lượng Công an.

Kiểm tra trong người Hưng, tổ công tác thu thêm được 1 giấy đăng ký xe SH, mang BKS 16P3-3501, của anh Nguyễn Duy Long, ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Xác minh nhanh giấy đăng ký này thì được biết đó giấy đăng ký thật, nhưng là đăng ký xe Jupiter.

Tiếp tục đấu tranh với Hưng, đối tượng này khai nhận: Vào đầu tháng 1-2010, Hưng và đồng bọn đã lấy trộm một xe SH màu nâu mang BKS 30H5-2256 tại phố Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Sau đó, chúng đã tháo BKS này, lắp BKS 16P3-3501, mang về Hải Phòng làm giấy tờ giả để hợp thức hoá. Hiện chiếc xe này Hưng vẫn đang cất giấu ở Hải Phòng.

Xác định đây là đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian có quy mô và tinh vi, Công an phường Khương Mai đã chuyển vụ án lên Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Thanh Xuân tiếp tục đấu tranh mở rộng. Được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an quận, ngày 15-1, một tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Thanh Xuân và Công an phường Khương Mai đã về Hải Phòng thu hồi chiếc xe SH mà bọn Hưng đã trộm cắp. Tại đây, qua đấu tranh rà soát, kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng tổ công tác đã thu hồi được chiếc xe trộm cắp từ vợ của Hưng. Đấu tranh mở rộng vụ án, Hưng khai nhận, anh ta và đồng bọn đã gây ra tổng cộng 4 vụ trộm cắp xe tay ga trên địa bàn TP Hà Nội, sau đó làm giấy tờ giả và tiêu thụ ở Hải Phòng.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục đấu tranh, vận động các đối tượng liên quan đến vụ án ra đầu thú, đồng thời mở rộng điều tra về đường dây làm giả giấy tờ để tiêu thụ xe gian có những đối tượng này tham gia. Được biết, ngày 16/1, cơ quan CSĐT, Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố đối tượng cầm đầu Nguyễn Tuấn Hưng về hành vi trộm cắp tài sản.





Theo H.G (CAND)