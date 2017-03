Truy bắt trùm giang hồ khoác áo doanh nhân

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, sáng 21-5, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng bất ngờ ập vào cơ sở dịch vụ giữ xe 68 Pasteur (phường 8, TP Sóc Trăng) dẫn giải bà Mã Hóa Kim (39 tuổi, chủ nhà) cùng một cô gái đưa về KS Vinh Phong ở ngã ba Trà Men trên quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa phận phường 7, TP Sóc Trăng) khám xét. Cùng lúc, hàng chục cảnh sát vây ráp, khám xét KS Vinh Phong và dẫn giải quản lý khách sạn đến cơ quan công an làm việc.

“Cá mập” lọt lưới phút 89

Lúc công an khám xét điểm giữ xe 68 và KS Vinh Phong, Lê Trung Hiếu (29 tuổi, tự Tùng “Ba Thay”, chồng Mã Hóa Kim, chủ khách sạn) không có mặt ở địa phương. Theo một nguồn tin, lúc đó Hiếu đang đưa người nhà đi khám bệnh ở TP.HCM nên lọt lưới. Do tính chất của vụ án khá lớn nên mọi thông tin chưa được cơ quan chức năng tiết lộ. Nhưng chân dung của Lê Trung Hiếu thì nhiều người dân ở Sóc Trăng biết đến. Hiếu là một trong số những nhân vật chính nằm trong nghi án “cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản” mà Công an tỉnh Sóc Trăng đang khám phá. Đằng sau vẻ điển trai, nhã nhặn, Hiếu là “trùm” cho vay nặng lãi 30%-60%, có lúc đến 90% khiến nhiều con nợ tán gia bại sản. Khi người vay không còn khả năng chi trả, Hiếu cho người đến xiết nhà, tài sản.

Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Hiếu nổi tiếng ở Sóc Trăng và các tỉnh khu vực miền Tây với biệt danh Tùng “Ba Thay”. Vũ trường 168 (cạnh KS Vinh Phong) do vợ chồng Hiếu làm chủ là một trong hai vũ trường lớn nhất ở Sóc Trăng, thường xảy ra những cuộc ẩu đả mang tính “xã hội đen”. Hiếu quan hệ rộng với đàn anh có “máu mặt” ở địa bàn, nhiều con nợ nghe danh Tùng “Ba Thay” đều khiếp vía. Một vài doanh nghiệp cũng dựa hơi Hiếu để dễ làm ăn hoặc lòe đối phương.

Khám xét điểm giữ xe 68. Ảnh: XL

Khách sạn Vinh Phong, bên trái là vũ trường 168.

Liên quan hành vi cho vay nặng lãi của Hiếu, bên cạnh những người cắn răng chịu đựng vì sợ Hiếu cho đàn em đánh dằn mặt, một số nạn nhân đã làm đơn tố cáo Hiếu.

Giang hồ “nòi”

Theo người dân ở phường 6, TP Sóc Trăng, trước năm 1975, cha của Hiếu nổi tiếng ở Sóc Trăng với tên gọi Đại ca Thay (Ba Thay). Các anh của Hiếu cũng là dân “máu mặt” ở địa phương. Cách đây vài năm, gia đình Hiếu có mâu thuẫn với người hàng xóm nên anh của Hiếu bị chém trọng thương. Nghe tin, Hiếu đã chém vào chân người hàng xóm khiến sau này nạn nhân mất hẳn một chân.

Khi đưa anh trai vào BV Sóc Trăng cấp cứu, Hiếu lọt vào mắt xanh của Mã Hóa Kim (thầu bán căn-tin trong bệnh viện). Dù biết Hiếu có vợ nhưng Kim vẫn quyết tâm “cưa” cho bằng được. Sau đó, Hiếu ly dị vợ và thành chồng Kim dù Hiếu thua Kim vừa tròn 10 tuổi. Theo người dân địa phương, sau khi ra tù về tội cố ý gây thương tích, Hiếu đầu quân cho Út “mập” (tên thật là Đinh Văn Giang), một tay côn đồ, bảo kê nhà hàng, khách sạn và kiêm luôn nghề thu bạc góp ở Sóc Trăng. Út “mập” có nhiều tiền án, tiền sự, sau khi mãn hạn tù về tội cố ý gây thương tích, Út huy động thành phần bất hảo lập băng nhóm thực hiện nhiều cuộc thanh toán đẫm máu trên địa bàn TP Sóc Trăng. Đầu năm 2010, Út “mập” và một số đàn em bị bắt vì hành vi tổ chức đánh bạc. Khi Út “mập” lãnh án bốn năm tù, Hiếu nhanh chóng nhảy lên thay thế Út “mập” cho đến ngày bị lật tẩy

Về với Kim, Hiếu được bên vợ tin tưởng giao việc trông coi căn-tin. Thời gian Hiếu phụ trách căn-tin, tại bệnh viện luôn xảy ra mất cắp tài sản. Chính vì điều này nên lãnh đạo BV cắt hợp đồng, không cho vợ Hiếu bán căn-tin nữa. Hiếu được bên vợ tạo điều kiện cho kinh doanh dịch vụ giữ xe tại số 68 (đối diện cổng BV tỉnh Sóc Trăng). Nhờ có tiếng tăm trong giới giang hồ, quen biết rộng, có nhiều đàn em dưới trướng, Hiếu được bên vợ giao luôn quản lý vũ trường 168.

Hiện tại, cơ quan công an đang truy bắt Hiếu cùng một số đàn em để làm sáng tỏ vụ việc…

CAO XUÂN LƯƠNG