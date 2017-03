TT-Huế: Bắt 2 tên trộm trâu liên tỉnh chuyên nghiệp

Ngày 25/6, Thượng tá Hoàng Ngọc Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Công an (CA) TX Hương Trà (tỉnh TT-Huế) cho biết, cơ quan CSĐT về trật tự xã hội (TTXH) thị xã đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án và chuyển toàn bộ đối tượng, hồ sơ cho CA huyện Hải Lăng (Quảng Trị) để xử lý 2 đối tượng của vụ trộm 11 con trâu tại địa bàn TX Hương Trà, Phong Điền (tỉnh TT-Huế) và huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị).



Đây là vụ án hình sự trộm trâu với quy mô tổ chức tội phạm lớn ở địa bàn thị xã. Từ tháng 3/2011 đến 6/2012, chúng đã thực hiện 5 vụ trộm với 11 con trâu, ước tính trị giá khoảng 183 triệu đồng.



Trước tình hình trên, Cơ quan CSĐT về TTXH CA TX Hương Trà đã lập chuyên án 612T để điều tra. Vào lúc 22h20' ngày 22/6/2012, qua theo dõi, nắm tình hình các chiến sĩ Đội CSĐT về TTXH CA TX Hương Trà đã bắt quả tang 2 đối tượng khả nghi khi chúng vừa bán 3 con trâu tại TP Huế với giá 26 triệu đồng.



Tại cơ quan CA, chúng khai tên là Nguyễn Đa Duy (SN 1994), Hồ Minh Phong (SN 1994, đều trú tại Làng Lại Bằng, phường Hương Vân, TX Hương Trà. Qua đấu tranh, chúng còn khai nhận: tháng 3/2011 và tháng 4/2012 chúng đã trộm tại xã miền núi Hồng Tiến (Hương Trà), 4 con trâu bán được 76 triệu đồng;



Tháng 9/2011 chúng đã trộm 1 con trâu tại thôn An Đô - phường Hương Chữ (Hương Trà) bán với giá 20 triệu đồng; Cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2012, chúng trộm tại huyện Phong Điền được 3 con trâu bán với giá khoảng 60 triệu đồng. Và mới nhất vào ngày 18/6/2012, chúng ra tận huyện Hải Lăng trộm được 3 con trâu bán được 26 triệu đồng thì bị bắt quả tang.



Theo lời khai của chúng, lợi dụng sự sơ hở của nhiều người dân ngủ say khi trời chưa sáng, bọn chúng thuê xe đi qua các hộ gia đình nằm gần đường hoặc số trâu được nuôi chăn thả ở rừng núi nhưng mất cảnh giác để lẻn vào mở chuồng dắt trâu đi lên xe và chuyển đi tiêu thụ.



Vụ trộm trâu trên là bài học cho những hộ dân thường quen tập quán nuôi thả trên núi, rừng. Bà con nâng cao cảnh giác trong việc quản lý, giữ gìn tài sản của gia đình. Người dân khi bị mất tài sản cần kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng để phối hợp điều tra ngăn chặn, xử lý kịp thời, nhằm giữ gìn ANTT ở địa phương.





