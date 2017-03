Tước quân tịch cảnh sát gí súng dọa dân

(PL)- Thượng tá Võ Thứ, Trưởng Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm, cho biết ngày 29-9, Công an tỉnh đã quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với thượng sĩ Phạm Anh Tuấn, cảnh sát hình sự Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm.

Thượng sĩ Tuấn có ý thức kỷ luật kém, dù đã kiểm điểm nhưng không khắc phục, sửa chữa và vi phạm về quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, thấy bạn gái đi hát karaoke với nhóm bạn trai khác, thượng sĩ Tuấn đã gí súng vào bạn gái và có những lời nói khiếm nhã tại quán karaoke Khánh Dung, phường Tấn Tài. MINH TRÂN