Vớt được xe và bốn người bị lũ cuốn

Phát hiện năm thi thể nạn nhân khác Trưa qua, khi đang tìm kiếm thi thể cháu Hải, lực lượng tìm kiếm cứu nạn lại vớt được thi thể cháu Đào Văn Hòa (hai tuổi, trú xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) cách cầu tràn Khe Ang chừng 25 km. Trước đó, trưa 20-9, mẹ cháu Hòa để con ngủ trong nhà rồi đóng cửa đi làm trong mưa, đến chiều quay về thì cháu đã mất tích. Hôm qua, người thân và lực lượng chức năng đã tìm được thi thể ba học sinh bị nước lũ cuốn chết trên đường đi học về. Đó là Bùi Thị Huyền (13 tuổi, trú xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An), Hoàng Xuân Quyền (12 tuổi) và Nguyễn Như Hùng (12 tuổi, cùng trú xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Anh Trương Văn Sung (41 tuổi, ở bản Phay, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp) bị nước cuốn khi qua sông Nậm Tôn vào chiều 21-9 cũng đã được người thân tìm thấy. Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, trao 7,5 triệu đồng cho mỗi gia đình có người thân bị nạn.