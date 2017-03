Vụ bảy nghi can được thả: Công an né nghi vấn kịch bản điều tra

Đến ngày 5-3, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết cả hai nhóm người nhận tội giết anh Lê Văn Dũng, hành nghề xe ôm, vẫn đang là những bị can của vụ án. Cách khác, công an vẫn chưa xác định được nhóm nào là hung thủ thực sự. Đến thời điểm này thì cùng một vụ giết người có đến hai nhóm nhận tội.

Điều đáng nói là hiện trường thì có một nhưng hai “kịch bản giết người” khác nhau lại rất thuyết phục nên khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả.

Hai “kịch bản hoàn hảo”

Rạng sáng 6-7-2013, người dân ở ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân II, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) phát hiện anh Dũng nằm chết trên đường làng.

Khoảng một tháng sau, Công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt tạm giam để điều tra đối với sáu thanh niên về tội giết người và một bị can (nữ) tội che giấu tội phạm. Đến cuối năm 2013, nhóm nghi phạm này đã khai khá rõ ràng một kịch bản giết người, với nhiều hung khí được thu thập phù hợp với hiện trường vụ án.





Đoạn đường xảy ra vụ án giết anh xe ôm Lê Văn Dũng. Ảnh: TV

Cụ thể, nhóm này khai với công an: Do nhiều lần răn đe, yêu cầu anh Dũng không được chở các cô gái tiếp viên ở thị trấn nhưng anh không nghe nên tìm cách đánh anh. Hơn 22 giờ tối 6-7-2013, Trần Hol, Thạch Mươl, Trần Cua, Trần Văn Đỡ, Khâu Sóc, Thạch Sô Phách đã phục đánh anh Dũng. Bị tấn công bất ngờ bằng kéo gây trọng thương nên anh Dũng bỏ xe chạy kêu cứu. Anh chạy được vài trăm mét thì gục xuống. Thấy vậy, cả nhóm bỏ đi tìm quán nhậu nhưng không còn quán nào mở cửa. Sau đó họ kéo nhau ra chợ Ngang Rô ăn bún trước khi ai về nhà nấy. Công an cũng đã thu giữ được những hung khí phù hợp với lời khai là những cây kéo, đoản gỗ.

Đến giữa tháng 12-2013, hai cô gái Lê Thị Mỹ Duyên và Nguyễn Kim Xuyến xuất hiện, tự nhận họ giết anh Dũng xe ôm. “Kịch bản” của hai cô gái này đưa ra còn thuyết phục hơn.

Cả hai khai với công an rằng vào tối 6-7-2013, hai người thuê anh Dũng chở đi. Khi đến đoạn đường vắng, Duyên và Xuyến đã dùng dao thủ sẵn trong người tấn công anh Dũng khi anh vẫn đang chạy xe. Bị đâm, anh Dũng bỏ chạy được vài trăm mét thì gục. Do anh Dũng kêu cứu lớn nên cả hai sợ người dân phát hiện, bỏ ý định cướp tài sản, chạy trốn. Từ lời khai của hai cô gái, công an đã tát ao nước gần hiện trường tìm được một trong hai con dao hung khí.

Duyên khai: Giữa cô với Xuyến có quan hệ đồng tính từ lâu, do phát hiện Xuyến yêu người khác nên đi đầu thú vụ giết người để cả hai cùng chết cho trọn tình.

“Bị đánh nên khai”

Cả hai “kịch bản giết người” độc lập trên đều phù hợp với hiện trường vụ án, có cả các hung khí tương ứng với lời khai của cả hai nhóm. Đặc biệt, động cơ giết người của cả hai nhóm cũng rất rõ ràng, thuyết phục.

Sau khi hai cô gái ra đầu thú, công an đã bắt tạm giam và thay đổi biện pháp ngăn chặn với bảy bị can, cho họ tại ngoại.

Chúng tôi đã tìm gặp những bị can vừa được tại ngoại, họ khẳng định “kịch bản giết người” của nhóm mình được một số cán bộ điều tra dựng lên sau những nhục hình, tra tấn.

Sau khi tả lại cụ thể cách bị công an dùng nhục hình bằng các động tác cụ thể, bị can Thạch Sô Phách nói: “Tôi buộc phải chỉ vào một cây kéo mà tôi không hề biết mà nói rằng là hung khí do bị can Trần Hol dùng để đâm anh Dũng. Tôi cũng bị buộc phải khai tận mắt chứng kiến vụ sát hại anh Dũng, bản thân mình đi tìm cây để tiếp sức cho đồng phạm nhưng tìm không ra… Tất cả là do bị đánh quá nhiều, đau không chịu nổi đành nhận đại”. Hai bị can cùng nhóm với Phách là Trần Hol và Trần Văn Đỡ cũng đã nói với nhiều phóng viên các tờ báo khác nhau như vậy.

Giả thuyết về một “kịch bản giết người” được công an dàn dựng được các báo đặt vấn đề với lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng từ gần một tuần qua nhưng cơ quan này chưa có một trả lời chính thức nào, ngoài việc nói chung chung rằng vụ án có tình tiết mới, phức tạp, đã báo về Bộ Công an.

Chiều 5-3, chúng tôi cố gắng liên hệ với công an và VKSND tỉnh Sóc Trăng để tìm câu trả lời bước đầu cho các “kịch bản giết người” nói trên nhưng cả hai cơ quan điều cho biết lãnh đạo đi vắng, hẹn tuần sau sẽ gặp.

TRẦN VŨ