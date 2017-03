Vụ bị phạt vì ‘tè vào túi nôn’: Cục Hàng không nên thu hồi quyết định

Không đến mức phạt hành chính Về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính thì theo điểm c khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, việc xử phạt phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng. Do đó, chỉ xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi đáng phạt thôi. Căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi thì hành vi này không đáng bị xử lý vi phạm hành chính. Theo tôi, đánh giá của tiếp viên trưởng hành vi này không uy hiếp an toàn bay, chưa đến mức ảnh hưởng đến an ninh hàng không nên không lập biên bản là chính xác. Hành vi này chỉ đáng bị nhắc nhở là đủ. Việc xử phạt là không cần thiết, không phù hợp nguyên tắc của việc xử lý vi phạm hành chính. Điều 31 Nghị định 147/2013 nói rằng người chỉ huy tàu bay cótrách nhiệm tổ chức lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay đang bay hoặc chuyển vụ việc cho cảng vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay của Việt Nam nơi tàu bay hạ cánh để lập biên bản vi phạm hành chính. Trường hợp này người chỉ huy tàu bay đã nhận định hành vi của cha mẹ cháu bé chưa đến mức phải lập biên bản. Tôi đặt trường hợp giả sửvi phạm này đến mức phải lập biên bản để xử phạt mà người chỉ huy không lập cũng không chuyển giao thì người chỉ huy có thể bị nhắc nhở, lưu ý rút kinh nghiệm. Không thể lập biên bản để xử phạt hành khách trong trường hợp này vì hành trình bay kết thúc, người có thẩm quyền đã không còn thẩm quyền. ÔngPHẠM CÔNG HÙNG, nguyên thẩm phán TAND Tối cao PHƯƠNG LOAN ghi