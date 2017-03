Vụ chặt tay cô gái, cướp xe SH: Bốn tên cướp đều nghiện nặng

Liên quan đến vụ chém cô gái lìa tay, cướp xe SH xảy ra đêm 24-11 tại quận 2, TP.HCM, chiều 27-11, Thiếu tá Trần Văn Hiếu, Phó Trưởng Công an quận 2, cho biết đã bắt giữ bảy nghi can về hành vi cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và cố ý gây thương tích.

“Phê” ma túy đá để gây án

Trong đó có bốn nghi can tham gia vụ chặt tay cướp tài sản là: Trần Văn Luông (tự Đực), Huỳnh Thanh Sơn, Hồ Duy Trúc (Tuấn) và Nguyễn Hoàng Phương (tự Bò). Luông cầm đầu băng nhóm, Phương trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Ninh Thuận; còn Trúc bị Công an tỉnh Ninh Thuận truy lùng vì liên quan đến các vụ cướp khác ở địa phương. Ngoài ra có ba nghi can bị bắt giữ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm: Huỳnh Bảo Anh (tự Dũng, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), Cao Danh Hưng và Đàm Văn Võ (tạm trú quận Bình Tân).

Băng cướp do Luông cầm đầu đều bỏ nhà đi bụi, thường xuyên thay đổi phòng trọ, khách sạn nhằm tránh sự theo dõi của công an. Đặc biệt cả bốn đều nghiện nặng ma túy; mỗi khi ra đường chúng đều sử dụng ma túy đá để lấy “dũng khí” gây án. Nhóm này nhắm vào các nạn nhân một mình đi xe tay ga đắt tiền để bám theo đến chỗ vắng vẻ thì hành động. Chúng ra tay rất tàn độc, dùng mã tấu chém từ sau lưng hoặc trực diện để nạn nhân gục tại chỗ, hay hoảng sợ tháo chạy nhằm dễ bề cướp xe. Bước đầu, Luông và đồng bọn khai nhận đã gây ra 15 vụ cướp ở khắp các quận, huyện. Riêng địa bàn quận 2 chúng đã thực hiện trót lọt ba vụ. Hiện Công an quận 2 đã thu hồi được tám xe máy mà chúng cướp được.

Bốn tên cướp bị bắt giữ (từ trái qua): Huỳnh Thanh Sơn, Hồ Duy Trúc, Trần Văn Luông và Nguyễn Hoàng Phương. Ảnh: HT

Trong vụ cướp đêm 24-11, chúng theo chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy từ quận 7 về quận 2. Khi nạn nhân vừa chạy xe SH xuống cầu Phú Mỹ, Luông ép sát đầu xe, còn Trúc vung mã tấu chém hai nhát khiến bàn tay phải chị Thúy đứt lìa. Phương và Sơn ập đến giật túi xách (bên trong có gần 5 triệu đồng). Do có ông Đặng Văn Nỡ can thiệp nên ý định cướp xe SH của chị Thúy bất thành, chúng đành tẩu thoát.

Nhiều vụ “chém trước, cướp sau”

Trước đó, tại cầu Cống Dinh (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) xảy ra hai vụ chém người, cướp xe trong một đêm.

Khoảng 20 giờ ngày 4-11, anh Nguyễn Huy Trường đi xe SH đến gần cầu Cống Dinh bị hai thanh niên bám theo chém liên tiếp nhiều nhát vào vai, lưng và hông. Tuy bị thương, ngã xuống đường nhưng anh Trường cố rút chìa khóa xe và tri hô. Thấy vậy, hai kẻ cướp lên xe bỏ đi.

Hơn 10 phút sau, tại cầu Cống Dinh, hai nạn nhân khác là chị NTAT và anh NTH cũng bị chém trọng thương và cướp xe Air Blade. Thiếu tá Trần Thành Lộc, Đội phó Đội Hình sự, Công an huyện Nhà Bè, cho biết qua hai vụ chém người cướp xe ở cầu Cống Dinh, Công an huyện Nhà Bè đã xác lập chuyên án đấu tranh. Từ thông tin nạn nhân trình báo “nhóm cướp có bốn tên, đi xe Nouvo IV, xoáy nòng” công an huyện thông báo cho công an các xã quan tâm những đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Hung khí nhóm cướp sử dụng gây án. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Súng rulô tự chế và đạn thu được khi bắt giữ Huỳnh Bảo Anh. Ảnh: HT

Đêm 24-11, khi Luông và đồng bọn đi hai xe Nouvo IV “săn mồi” trên đường Nguyễn Hữu Thọ thì Công an xã Phước Kiển phát hiện, đeo bám nhưng đến chân cầu Phú Mỹ thì bị mất dấu. Khoảng thời gian này chúng đã gây ra vụ chém chị Thúy để cướp tài sản. Lúc ông Nỡ giải cứu, đưa chị Thúy đi cấp cứu, cảnh sát hình sự Nhà Bè đã tổ chức đeo bám bốn nghi can. Cùng lúc, Công an huyện Nhà Bè nhận được thông báo của Công an quận 2 đề nghị hỗ trợ truy bắt băng cướp vừa gây án ngay trong đêm khi nhóm bốn kẻ cướp về ẩn náu tại khách sạn Song Linh (ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) thì công an ập vào bắt giữ.

Từ khai báo của chúng, Công an quận 2 bắt thêm Anh, Hưng, Võ. Được biết khi khám xét nhà của Anh, công an thu giữ một khẩu súng rulô tự chế, chín viên đạn, mã tấu. Tại nhà Hưng, Võ, công an thu nhiều giấy tờ (nghi là giấy tờ giả), nhiều phụ tùng xe máy các loại.

Hiện Công an quận 2 đang truy bắt các nghi can có liên quan, đồng thời kêu gọi những ai là nạn nhân của băng cướp nên đến trình báo nhằm phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Đêm 23-11, tại ấp 6, xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP.HCM) xảy ra vụ cướp chém người gần đứt lìa ngón tay. Nạn nhân là anh Thiều Văn Tuấn (24 tuổi), anh Tuấn đang nằm nhà điều trị nhưng vẫn chưa hết hoảng sợ. Đêm đó, anh đi làm về chỉ cách nhà khoảng 30 m. Tại đoạn đường vắng vẻ, hai bên đồng lúa, cỏ mọc um tùm có bốn thanh niên dàn cảnh đụng vào đuôi xe anh. Biết gặp cướp, anh Tuấn rút chìa khóa xe tắt máy thì hai tên giơ mã tấu chém tới tấp. Nạn nhân giơ tay trái chống đỡ bị chém gần đứt lìa ngón trỏ. Nạn nhân bỏ chạy, chúng đuổi theo chém tiếp rồi lấy xe Wave màu xanh (biển số 54N9-3945) trên xe có laptop. Anh Thiều Văn Tuấn bị chém ba nhát Đoạn đường anh Tuấn bị cướp chém cướp xe và laptop Theo ông Thiều Văn Se, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc B: “Đây là vụ cướp xe, chém người táo tợn đầu tiên xảy ra tại xã. Chúng tôi lập thêm chốt dân phòng, lắp thêm đèn đường, tăng cường tuần tra, kiểm tra đối tượng khả nghi để phòng, chống cướp giật, nhất là vào dịp cận tết”. NGUYỄN TÝ

HOÀNG TUYẾT