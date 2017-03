Vụ mang quan tài ở Vĩnh Phúc: Không liên quan đến con chủ tịch tỉnh

Chiều 18-3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có buổi họp báo để thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ cả ngàn người dân tụ tập khiêng quan tài đặt trước cơ quan Tỉnh ủy, TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc).

Bắt bốn nghi can giết người

Bước đầu, công an thừa nhận nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chết là do bị đánh chứ không phải chết do say rượu, ngã nước.

Đại tá Đỗ Văn Hoành - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin: Cơ quan CSĐT đã bắt được bốn trong năm người có liên quan đến vụ án giết người làm nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh chết.

Theo đó, tối 14-3, nạn nhân đi uống bia cùng người anh em họ. Vì mâu thuẫn trong quán ăn, Tuấn Anh và một nhóm người đã xảy ra xô xát. Tuấn Anh bị nhiều người dùng dao, gạch đá tấn công, sau đó đẩy xuống mương nước. Đêm đó, gia đình nạn nhân không thấy về nhà nên đã đi tìm đồng thời có đơn trình báo công an.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ xem cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh lần hai. Ảnh: N.DÂN

Khoảng 9 giờ sáng 17-3, công an phát hiện xác Tuấn Anh ở mương nước đang trong quá trình phân hủy. Lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi và điều tra truy tìm thủ phạm. Cuối giờ chiều 17-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thu thập được chứng cứ, đủ căn cứ để khởi tố vụ án giết người, bắt tạm giam bốn trong năm nghi can.

“Vụ án không liên quan đến con chủ tịch tỉnh…” - Đại tá Đỗ Văn Hoành khẳng định. Theo Đại tá Hoành, khi điều tra lý lịch của các nghi can, quy định của pháp luật là chỉ lấy mối quan hệ gồm bố mẹ, anh em, vợ con. Do vậy, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đủ căn cứ để xác minh những người gây án có liên quan đến chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc.

Về ý kiến cho rằng trong thời điểm xảy ra vụ xô xát có sự có mặt của con gái chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, ông Hoành cho biết: Đến bây giờ vụ án vẫn trong quá trình điều tra, chưa có chứng cứ nào khẳng định con gái của chủ tịch tỉnh có mặt tại cuộc xô xát lúc ấy.

Sẽ xử lý người kích động, gây rối

Về kết quả khám nghiệm ghi rằng nạn nhân chết vì ngạt nước, ông Hoành giải thích: Biên bản pháp y chỉ mô tả sự thực khách quan. Khi tiến hành khám nghiệm, tử thi ở trong trạng thái nào thì phản ánh như thế. Hoàn toàn không có kết luận gì cả. Phải mất một thời gian sau, cơ quan chức năng mới có thể đưa ra kết luận chính xác nhất.

Về việc gia đình và hàng trăm người khác khiêng quan tài nạn nhân đi qua nhiều phố, đặt trước Tỉnh ủy, Đại tá Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an nói: Đây là một vụ án không quá phức tạp, xuất phát từ mâu thuẫn bột phát. Khi thấy người thân mình bị chết, thêm vào những người xung quanh kích động gây áp lực nên người nhà nạn nhân mang quan tài diễu hành, đòi những việc không thể đáp ứng như: Đưa các đối tượng bị bắt ra ngoài để mọi người biết và xử bắn ngay tại chỗ. Sáng 18-3, lãnh đạo Bộ Công an cùng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp giải thích, gia đình nạn nhân cũng đã xin lỗi vì bị kích động, không kiềm chế được mới hành động như trên. Sau khi lực lượng chức năng phân tích, họ cũng đã hiểu và chấp hành. Lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm lại một lần nữa theo yêu cầu của gia đình. Vợ của nạn nhân cũng đã đồng ý để tổ chức mai táng sau khi khám nghiệm xong. Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể đưa ra kết luận cũng như xác định ai cầm đầu trong nhóm người gây ra cái chết cho anh Tuấn Anh.

“Bộ Công an vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, hung khí gây án (chuẩn bị trước hay lấy tại quán), địa điểm gây án, nơi nạn nhân chết… để xác định đúng tội danh của nhóm người gây án. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ sớm điều tra, xử lý những người kích động, gây rối” - Đại tá Tiến nói.

NGUYỄN DÂN