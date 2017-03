Vụ "muốn viết bài, phải chung chi": Thái độ xấc xược, hành vi mờ ám

Ngày 29-5, báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết phản ánh việc bà Chu Thị Minh, PV tạp chíQuê Hương Ngày Nay có những hành vi hứa hẹn viết bài đăng trên tạp chí này với giá hàng chục triệu đồng mà không cần xác minh. Sau khi báo đăng, chính quyền nhiều phường, xã mà bà Minh cùng nhóm “cộng sự” của mình từng đến “tác nghiệp” tiếp tục bức xúc và phản ánh.

Quậy bí thư phường

Ông Phan Hoa Văn, Bí thư Đảng ủy phường Long Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai), kể: “Tôi đang làm việc thì có một nhóm người do bà Chu Thị Minh dẫn đầu xông thẳng vào phòng, đặt một cái máy chụp ảnh lên bàn và yêu cầu có ghế ngồi. Tôi giải thích rằng muốn liên hệ thông tin về giải tỏa thì xuống gặp chủ tịch UBND, tuy nhiên những người này cương quyết phải làm việc với bí thư Đảng ủy, vì họ cho rằng ông bí thư là người to nhất phường!”. Ông Văn cho biết: Khi ông yêu cầu xuất trình giấy giới thiệu công tác thì một thanh niên xuống xe xách lên hai va li, mở ra lục lọi nhưng không có giấy tờ gì. Một người trong nhóm này xưng là nhà văn Trần Đình Nghiêm lớn tiếng: “Tôi là người Phú Thọ, là đồng hương của chủ tịch phường này, tôi hỏi ba thằng công an, không thằng nào dám trả lời cả!”.

“Quả thực là phóng viên đi tác nghiệp thì phải cư xử đúng mực, đúng pháp luật chứ không thể chửi bới như thế được” - ông Văn cho biết thêm.

Tờ tạp chí Quê Hương Ngày Nayđăng ảnh bà Chu Thị Minh ở trang bìa. Ảnh: DUY ĐÔNG

Yêu cầu UBND TP… ngưng cưỡng chế

Cũng theo ông Hồ Văn Lộc, Chánh Văn phòng UBND TP Biên Hòa thì nhóm người do bà Chu Thị Minh dẫn đầu bất ngờ đến cơ quan này yêu cầu ngưng cưỡng chế một số hộ xây dựng nhà trái phép với thái độ thiếu lịch sự, không xuất trình được giấy giới thiệu tác nghiệp đúng quy định. “Nhà báo đi tác nghiệp là để thông tin, phản ánh sự việc chứ sao lại đi yêu cầu chính quyền phải làm thế này hay thế kia?” - ông Lộc thắc mắc.

Theo một cán bộ UBND phường Long Bình thì khi cán bộ của phường đến hiện trường để tiến hành lập biên bản những hộ dân xây dựng trái phép, nhóm “nhà báo” của bà Minh này lập tức xông đến yêu cầu kiểm tra giấy tờ của cán bộ. Khi cán bộ địa phương mời về trụ sở UBND làm việc thì những người này không đến.

Liên quan đến hoạt động của bà Chu Thị Minh và nhóm người xưng danh phóng viên của “tạp chí Quê Hương Ngày Nay” thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhiều phường xã rất bức xúc trước cách tác nghiệp mang tính phiến diện, thông tin trái chiều và thiếu khách quan, trung thực. Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Tam Phước, TP Biên Hòa, cho biết bài viết đăng trên tạp chí Quê Hương Ngày Nay về việc cưỡng chế ở địa phương là không đúng sự thật, gây dư luận không tốt trong công tác quản lý ở địa phương.

Ngay sau khi báo Pháp Luật TP.HCM ngày 29-5 đăng bài viết về kiểu vòi tiền của bà Chu Thị Minh, trang web www.quehuongngaynay.com được rao là website của tạp chí này cũng đóng cửa, không thể truy cập.

Ông Tống Thanh Đa, Chủ tịch UBND phường Long Bình, nói sáu người tự xưng là đại diện của tạp chíQuê Hương Ngày Nay đến địa phương chất vấn và yêu cầu chúng tôi không được cưỡng chế một số nhà xây trái phép. Chúng tôi không đồng ý cách làm việc như thế. Hơn nữa, chúng tôi rất lo lắng khi những người này đi xe biển số nước ngoài đến đây và lưu trú nhiều ngày. Nhà báo Mai Sông Bé, Chủ tịch Hội Nhà báo Đồng Nai, Giám đốc Đài PTTH Đồng Nai, cho biết nếu nhóm người trên đúng là nhà báo thì với cách tác nghiệp và đòi tiền người dân như thế là không những vi phạm đạo đức nghề báo và còn là một hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp không phải là nhà báo thì vi phạm nghiêm trọng pháp luật.

DUY ĐÔNG