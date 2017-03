Vụ nguyên phó CA xã bị đánh: Thêm hai người ra đầu thú

(PL)- Sáng 14-3, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết Lê Vũ Nhân và Nguyễn Tấn Long (cùng ở thị xã An Nhơn) đã đến công an huyện đầu thú về hành vi đánh nguyên phó công an xã chấn thương sọ não.

Ngày 1-3, Đinh Xuân Luận (trú tại thị xã An Nhơn), người cầm đầu trong sự việc trên, cũng đã ra đầu thú. Qua điều tra ban đầu cho biết năm 2011, ông Lê Thanh Tâm và con ruột ông Tâm bị ông Phạm Tấn Đạt - lúc đó là phó Công an xã Phước Hưng, hiện đã nghỉ mất sức - xử phạt hành chính. Do thù tức ông Đạt nên trong bữa nhậu ngày 22-2, ông Tâm đã kể lại sự việc trước kia cho Luận nghe và Luận hứa sẽ đánh ông Đạt để cảnh cáo. Tối cùng ngày, Luận cùng Nhân và Long đến nhà ông Đạt gây sự. Sau đó một trong ba người trên đã đánh vào mặt ông Đạt làm ông ngã xuống nền nhà và bị chấn thương sọ não. Hiện ông Đạt đã được mổ và vẫn đang điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định. XUÂN VINH