Vụ phó công an xã bắn người bị còng tay: “Tôi nổ súng vì bị tấn công”

“Tại trụ sở, dù bị khống chế, còng tay nhưng Quang vẫn dùng chân đạp bàn ghế, chửi bới. Quang còn manh động đưa hai tay bị còng lên cao, xông tới định tấn công nên tôi đã nổ súng” - Trung tá Dũng nói.

Trước đó, lúc 0 giờ 30 phút ngày 5-2, nhóm của Quang chạy xe máy đến địa bàn ấp 2, xã Tắc Vân, TP Cà Mau thì bị công an xã lập biên bản vi phạm luật giao thông. Quang không mắc lỗi nhưng cũng dừng xe. Khi thấy Trung tá Dũng, Quang đến xin không tạm giữ xe của bạn rồi lớn tiếng với lực lượng làm nhiệm vụ nên bị kiểm tra giấy tờ và giữ chìa khóa xe. Quang cự cãi, xô xát nên bị còng tay, giải về trụ sở công an xã. Những người chứng kiến sự vụ xác nhận là khi bị kiểm tra xe, cự cãi, Quang bị Trung tá Dũng bắn hai phát đạn nhưng không bị thương tích gì. Với phát súng thứ ba tại trụ sở công an xã, hàm phải của Quang bị thủng sâu gần 3 cm.

Ông Trương Ngọc Danh, Trưởng Công an TP Cà Mau, cho biết: Công an xã Tắc Vân đã có báo cáo sự việc trên. Huyện đã cử lực lượng xác minh thêm việc nổ súng của ông Dũng và hành vi chống người thi hành công vụ của Quang.

TRẦN VŨ