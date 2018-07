Xác minh điểm thi của 35 cảnh sát cơ động ở Lạng Sơn

Ngày 19-7, liên quan đến một số thông tin cho rằng điểm thi THPT tại Lạng Sơn, trong đó có 35 thí sinh là cảnh sát cơ động có nhiều bất thường, Cục An ninh chính trị nội bộ (A83 Bộ Công an) đã phối hợp cùng tổ công tác của Bộ GD&ĐT tới Lạng Sơn để kiểm tra, xác minh.



Theo đó, cán bộ A83 tham gia với tư cách thành viên, còn Bộ GD&ĐT sẽ chủ trì tổ công tác. Quá trình thanh tra, kiểm tra, A83 sẽ tham mưu cho Bộ GD&ĐT tương tự như vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang.

Được biết không chỉ 35 thí sinh là cảnh sát cơ động, đoàn kiểm tra sẽ làm rõ tất cả quy trình thi, điểm thi của các thí sinh khác trong diện nghi vấn tại Lạng Sơn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bảng điểm của 35 thí sinh thi THPT quốc gia 2018 tại Lạng Sơn. Theo đó, môn lịch sử có bốn thí sinh được 9 điểm, 21 thí sinh được 8 điểm. Môn ngữ văn có năm thí sinh điểm 9 và 23 em được 8-8,75 điểm. Không thí sinh nào trong danh sách này có tổng điểm ba môn ngữ văn, toán, lịch sử và điểm ưu tiên dưới 24.

Thông tin về vụ việc, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn, cho biết đã nắm được danh sách 35 thí sinh điểm cao bất thường ở hội đồng thi của tỉnh. Đây là những thí sinh tự do của lực lượng công an, thi tại điểm Trường THPT chuyên Chu Văn An, TP Lạng Sơn.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn, cho hay điểm thi THPT chuyên Chu Văn An có hơn 100 thí sinh tự do thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động. Các thí sinh này được sắp xếp ngồi tập trung vào một số phòng.



Trong một diễn biến khác, chiều 19-7, tại Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, làm trưởng đoàn cũng đã bắt đầu có buổi làm việc để xác minh các nghi vấn liên quan đến điểm thi.

Theo đó, buổi làm việc bắt đầu từ lúc 15 giờ cùng ngày. Có rất đông phóng viên của nhiều cơ quan báo chí có mặt để ghi nhận buổi làm việc, tuy nhiên, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cho hay báo chí không được tham dự, khi có kết quả sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin công khai.

Tới 21 giờ cùng ngày, vẫn có rất đông phóng viên báo chí đứng chờ ở khu vực cổng trụ sở Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn để được cung cấp thông tin về buổi làm việc.