Xem xét khởi tố vụ nổ súng tại Trạm CSGT Suối Tre

Sáng 23-9, đại diện Bộ Công an đã làm việc và chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương làm rõ vụ nổ súng tại Trạm TTKSGT Suối Tre.

Theo một nguồn tin, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương làm rõ vụ nổ súng và chỉ đạo công an các địa phương siết chặt việc quản lý vũ khí, quản lý cán bộ, công chức...

Sáng 23-9, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, đã chủ trì cuộc họp báo để thông tin vụ nổ súng. Đại tá Kim khái quát: Khoảng 18 giờ ngày 22-9, nghe tiếng súng nổ trên phòng nghỉ trực của các cán bộ, chiến sĩ Trạm Suối Tre nên các cán bộ trạm chạy lên thì phát hiện có ba người bị thương gồm Thiếu tá Trần Ngọc Sơn (39 tuổi), Phó Trạm trưởng; Đại úy Ngô Văn Vinh (38 tuổi) và Thượng úy Đoàn Thanh Phú (30 tuổi) bị thương nặng nên đưa vào BV Đa khoa Long Khánh cấp cứu. Đến 19 giờ 40, Thiếu tá Sơn đã tử vong, còn Đại úy Vinh và Thượng úy Phú bị thương rất nặng.

Các phóng viên đề nghị công an cho biết nguyên nhân nổ súng, chủng loại súng, công tác quản lý vũ khí đối với CSGT và có hay không mâu thuẫn giữa ba CSGT. Công an có khởi tố vụ án?… Tuy nhiên, công an chỉ trả lời ngắn gọn: “Chưa thể trả lời cụ thể vì vụ việc vẫn đang làm rõ”.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vụ việc tại cuộc họp báo sáng 23-9. Ảnh: NĐ

Tang lễ Thiếu tá Sơn. Ảnh: NĐ

Đại tá Kim thông tin: “Khi xảy ra sự việc, ban giám đốc đã chỉ đạo tập trung công tác cấp cứu và bảo vệ hiện trường. Mặt khác, một đồng chí đã chết, hai người còn trong tình trạng hôn mê nên chưa thể lấy lời khai… Sau khi hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, chờ hai người bị thương hồi phục công an sẽ lấy lời khai. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra sẽ xem xét việc khởi tố vụ án hay không. Chúng tôi sẽ thông tin cho báo chí, ai là người nổ súng, dùng súng nào và nguyên nhân vụ việc là gì trong thời gian sớm nhất”.

Cũng theo Đại tá Kim, đây là sự việc rất đáng tiếc, Ban giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu các đơn vị trong lực lượng siết chặt quản lý cán bộ, chiến sĩ, quản lý vũ khí.

Theo một bác sĩ BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai, đến 18 giờ ngày 23-9, hai cảnh sát Vinh, Phú đang vẫn được điều trị tại khoa Hồi sức ngoại thần kinh của bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch. Hai người này đang được lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt.

Về thông tin Đại úy Vinh có cãi nhau với một người tên Tr. (bạn của Thiếu tá Sơn) tại một quán karaoke, phóng viên đã đến quán này để làm rõ thông tin trên. Tuy nhiên, chủ quán karaoke từ chối trả lời mọi câu hỏi. Tại Trạm Suối Tre, cán bộ trực ban cho biết lãnh đạo đi viếng đám tang Thiếu tá Sơn nên không còn ai có chức năng trả lời. Chúng tôi cũng đã cố gắng liên hệ với người đàn ông tên Tr. nhưng bất thành.

Về việc này, Đại tá Kim cho biết hiện công an vẫn đang xác minh. Cả ba CSGT này đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cơ quan điều tra đang tập trung khám nghiệm hiện trường, làm việc với các nhân chứng, rà soát lại quy trình quản lý, sử dụng súng để phục vụ điều tra.

Sáng 23-9, gia đình Thiếu tá Sơn đã tổ chức lễ tang, nhiều đồng nghiệp đã đến chia buồn cùng gia đình anh Sơn.

NGUYỄN ĐỨC