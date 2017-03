Xử lý hành chính “nhà báo dỏm” chuyên dự hội nghị

(PL)- Chiều 23-8, tại Hội trường Thống Nhất, Cục An ninh chính trị nội bộ - Tổng cục An ninh II phối hợp với Công an quận 1 (TP.HCM) phát hiện “nhà báo dỏm” Hoàng Phạm Mạnh Tùng đến dự lễ mừng tấn phôi thép thứ 2 triệu của dự án Nhà máy thép Phú Mỹ - Tổng Công ty Thép Việt Nam.

Tùng bị giữ cùng giấy giới thiệu và danh thiếp ghi là cộng tác viên của Hội Vô tuyến Điện-Điện tử TP.HCM (quận 3, TP.HCM). Thông tin điều tra ban đầu, Tùng (quê Hà Nội, thường trú quận 3) đang thất nghiệp. Trước đây do có quan hệ trao đổi tài liệu với Hội Vô tuyến Điện-Điện tử TP.HCM nên Tùng đã tự làm giấy tờ giả mạo phóng viên, đến tham dự các hội nghị để nhận quà lưu niệm, tiền bồi dưỡng. Tùng khai nhận đã dự nhiều hội nghị với mục đích tương tự. Cục An ninh chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an phường Bến Thành (quận 1) xử lý hành chính Tùng theo quy định. ÁI NHÂN