Chuyên gia Nhật đào tạo kỹ năng lái xe ô tô CSGT

Ngày 17-6, tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và đào tạo lái xe của Cục CSGT – Bộ Công An (Hà Nam), Honda Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn lái xe ô tô an toàn cho 20 cán bộ, chiến CSGT nòng cốt thuộc Cục CSGT Bộ Công an, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia lái xe an toàn (LXAT) đến từ Honda Motor Nhật Bản.





Khóa tập huấn LXAT ô tô cho CSGT diễn ra ngày 17-6 tại Hà Nam.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình phối hợp triển khai các hoạt động An toàn giao thông giữa Honda Việt Nam và Cục CSGT – Bộ Công an giai đoạn 2016-2018 nhằm tập huấn nâng cao kỹ năng LXAT và kỹ năng xử lý các tình huống giao thông khi làm nhiệm vụ của các chiến sĩ CSGT dẫn đoàn và làm nhiệm vụ khác. Đây là năm thứ hai Honda Việt Nam mời chuyên gia từ Honda Motor Nhật Bản sang đào tạo cho cán bộ, chiến sĩ nòng cốt thuộc Cục CSGT. Trực tiếp đào tạo là ông Yasuhiro Nakamura - chuyên gia đến từ Honda Motor Nhật Bản với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo LXAT.





Ông Yasuhiro Nakamura - chuyên gia LXAT của Honda Motor đã có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Trong chương trình đào tạo lần này, ông Nakamura tập trung hướng dẫn các kỹ năng lái xe ô tô an toàn bao gồm: phanh và phanh khẩn cấp, xử lý tình huống nguy hiểm, cảm giác không gian xe, đánh lái và cua vòng… Bên cạnh việc các bài tập nâng cao kỹ năng LXAT cơ bản và nâng cao, chuyên gia Nakamura đưa ra những bài tập tình huống nguy hiểm gần nhất với thực tiễn tham gia giao thông để từ đó hướng dẫn đào tạo kỹ năng xử lý hiệu quả nhất để giúp cho các cán bộ, chiến sĩ CSGT tham gia giao thông an toàn hơn khi làm nhiệm vụ trong điều kiện giao thông phức tạp ở Việt Nam.





Các chiến sĩ CSGT thực hành trước sự quan sát và hướng dẫn của chuyên gia.

Bên cạnh hoạt động đào tạo nói trên, từ ngày 10 đến 16-6, chuyên gia Nakamura cũng xúc tiến chương trình đào tạo nâng cao dành cho toàn bộ đội ngũ hướng dẫn viên của Honda Việt Nam. Theo đó, bên cạnh việc nâng cao kỹ năng lái xe mô tô phân khối lớn từ hạng 250cc, 400cc thì năm nay có thêm nội dung nâng cao kỹ năng lái xe mô tô hạng 750cc và lái xe ô tô. Sau khóa đào tạo, sẽ lựa chọn các ứng cử viên tham gia Hội thi hướng dẫn viên lái xe an toàn xuất sắc quốc tế diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 10 tới.