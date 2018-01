Honda Việt Nam tạo kỷ lục về doanh số bán ô tô 2017

Sau 12 năm có mặt tại Việt Nam, thương hiệu ô tô Honda đang ngày càng lớn mạnh và khẳng định chỗ đứng vững chắc trong lòng khách hàng Việt. Thành công đó được thể hiện ở 3 lĩnh vực chính: hoạt động bán hàng, dịch vụ sau bán hàng và đóng góp cho xã hội.



Năm 2017, bán kỷ lục 12.134 xe

Khép lại năm 2017, tổng doanh số xe ô tô bán ra trong cả năm của HVN đạt 12.134 xe, là doanh số bán hàng theo năm cao nhất kể từ khi thành lập. Như vậy, 2017 là năm thứ 5 liên tiếp Honda ô tô Việt Nam tạo nên cột mốc kỷ lục về doanh số bán theo năm với tốc độ tăng trưởng 6% so với năm ngoái, trong bối cảnh tổng dung lượng thị trường xe du lịch tụt giảm 13%.

Năm 2017, HVN đã đạt kỷ lục bán ra 12.134 xe



Thành công này có được nhờ việc HVN đã tiếp tục giới thiệu đến các phiên bản/đời xe mới nhất của các dòng xe trong danh mục sản phẩm và đã nhận được sự đánh giá cao của khách hàng.



Honda City: mẫu xe City 2017 tiếp tục khẳng định sức hút nhờ bổ sung những trang bị tiện nghi và an toàn vượt trội trong phân khúc. Với doanh số cả năm 2017 đạt 6.914 xe, tăng xấp xỉ 20% so với 2016, City tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của HVN và là 1 trong 2 mẫu xe sedan phân khúc B sở hữu doanh số và mức tăng trưởng cao nhất.

Mẫu xe City 2017



Honda CR-V: Đạt doanh số bán 3.746 xe trong năm 2017, nâng tổng số khách hàng tin dùng CR-V tại Việt Nam lên hơn 23.000. Honda CR-V thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới vừa được giới thiệu ra thị trường Việt Nam vào tháng 11-2017 hứa hẹn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm đông đảo của khách hàng Việt.



Mẫu xe CR-V hoàn toàn mới đang làm nóng thị trường hiện nay



Honda Civic: Thiết kế mới phá cách và động cơ VTEC TURBO tiên tiến với khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội của Honda Civic đã được khẳng định qua nhiều hành trình thú vị cho khách hàng như Fun-to-Drive, VTEC TURBO Fuel Challenge... Năm 2017, Honda Civic đã ghi dấu sự trở lại thành công với doanh số 1.301 xe, cao hơn tổng doanh số 3 năm liên tiếp của Civic từ 2014 – 2016.



Civic đạt doanh số 1.301 xe bán ra, cao hơn tổng doanh số của 3 năm trước đó cộng lại



Honda Accord và Honda Odyssey: Bộ đôi dòng xe nhập khẩu cao cấp của HVN trong năm qua tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tin tưởng từ khách hàng. Đặc biệt, 2017 là năm Honda Accord đạt mức doanh số cao nhất kể từ năm 2011 với 297 xe.



Thành công hơn với dịch vụ sau bán hàng

2017 cũng là năm mà HVN thúc đẩy mạnh mẽ nhất việc mở rộng hệ thống đại lý nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trên toàn quốc. Chỉ trong năm 2017, 5 đại lý đạt chuẩn 5S đã được thành lập, nâng tổng số đại lý trên toàn hệ thống lên 22 và vẫn đang tiếp tục được mở rộng.

Không chỉ vậy, số lượt khách tới hệ thống đại lý Honda ô tô làm dịch vụ trong năm 2017 đã tăng 25% so với năm 2016, đạt mức kỷ lục gần 250.000 lượt. Cùng với đó, chỉ số hài lòng khách hàng về dịch vụ của Honda trong năm 2017 xếp hạng cao nhất thị trường (theo điều tra bởi Taylor Nelson Sofres Vietnam). Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực tuyệt vời trong các hoạt động chăm sóc khách hàng dịch vụ của toàn bộ hệ thống Đại lý Honda ô tô trên toàn quốc.

Thành công không quên đóng góp cho xã hội

Bên cạnh những kết quả kinh doanh kỷ lục, năm 2017 cũng là năm Honda ô tô Việt Nam triển khai tích cực các hoạt động đóng góp cho xã hội, điển hình là hoạt động lái xe an toàn như: Hội thi sinh viên lái xe ô tô an toàn. Đây là chương trình tiên phong trong hoạt động lái xe ô tô an toàn cho sinh viên, nâng cao nhận thức về lái xe ô tô an toàn cho giới trẻ đã thu hút hơn 10.000 sinh viên tham gia.

Chuỗi các hoạt động hướng dẫn lái xe an toàn của Đại lý Honda ô tô với tổng cộng hơn 1.200 học viên. Đồng thời khánh thành Trung tâm đào tạo lái xe an toàn và cấp bằng hạng B1, B2 chuẩn quốc tế. Ngoài ra, HVN còn quan tâm hoạt động giáo dục và hoạt động hỗ trợ cộng đồng như ủng hộ đồng bào lũ lụt tại các tỉnh miền Trung, trao tặng học bổng và thư viện cho các trường tiểu học trên toàn quốc…