CSGT đứng ngay dưới dốc cầu bắn tốc độ, đúng hay sai?

Hỏi



Khi tôi điều khiển xe lên dốc cầu và vừa xuống dốc cầu bên kia thì CSGT đặt máy bắn tốc độ ngay dưới chân cầu khoảng 100m. Tôi muốn hỏi là CSGT đặt điểm bắn tốc độ tại vị trí đó đúng hay sai và quy định về điểm bắn tốc độ ra sao?

Trần Công Huyện (huyen112143@student.ctu.edu.vn)

Trả lời

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Văn, Đoàn luật sư TP.HCM

Theo điểm a khoản 1 Điều 11 Thông tư 65 ngày 30-10-2012 của Bộ Công an quy định về kiểm soát thông qua hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì các thiết bị đầu cuối như thiết bị đo tốc độ có ghi hình ảnh; camera giám sát; camera chụp ảnh phương tiện vi phạm; các thiết bị điều khiển; các thiết bị điện, điện tử và cơ khí khác... được lắp đặt cố định ở các vị trí bất kỳ trên một hoặc nhiều tuyến giao thông đường bộ để giám sát trực tuyến tình hình trật tự, an toàn giao thông và tự động ghi nhận bằng hình ảnh đối với các hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Ngoài việc lắp đặt các thiết bị này tại nơi cố định thì CSGT có quyền thực hiện tuần tra, kiểm soát cơ động nhưng phải chịu sự phân công giám sát của Thủ trưởng đơn vị.

Như vậy, việc CSGT đặt thiết bị đo tốc độ có ghi hình (máy bắn tốc độ) như trường hợp bạn nêu là đúng pháp luật nếu việc này thuộc kế hoạch được Trưởng phòng Hướng dẫn và Tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt hoặc Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng Công an cấp huyện trở lên phê duyệt.