Vượt đèn đỏ, không có giấy tờ xe..., xử phạt như thế nào?

Hỏi:

Cho em hỏi về luật giao thông đường bộ: Hôm qua em mới bị bắt xe, vi phạm về hành vi không có giấy phép lái xe, không có giấy tờ xe, vượt đèn đỏ, có 2 biên bản cho em ký nhưng em chỉ ký có 1 biên bản còn biên bản kia thì không và bị giam xe nữa. Cho em hỏi mức hành chính vi phạm là bao nhiêu ạ? Quy định như thế nào?



Trả lời



Thứ nhất, hành vi không có giấy tờ xe



Do bạn không nói rõ là xe máy của bạn không có giấy tờ xe hay là bạn quên không mang giấy tờ xe nên tôi chia 2 trường hợp như sau:



- Bạn quên giấy tờ xe:



Theo điểm b khoản 2 Điều 21 Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt



“Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:



b) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không mang theo Giấy đăng ký xe;”



- Xe bạn không có giấy tờ xe:



Vượt đèn đỏ gây nguy hiểm cho bản thân và người khác

Theo điểm a khoản 4 Điều 16 Nghị định 171/2013/NĐ-CP



“Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:



a) Điều khiển xe không có giấy đăng ký xe, đăng ký rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc theo quy định”



Thứ hai, hành vi không có giấy phép lái xe



Theo điểm c khoản 2 Điều 21 Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt



Do bạn cũng không nói rõ là bạn quên giấy phép lái xe ở nhà hay là không có giấy phép lái xe nên tôi chia 2 trường hợp:



-Không có giấy phép lái xe



Theo Khoản 5 Điều 21 nghị định 171/2013/NĐ-CP hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không có giấy phép lái xe thì



“5. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều này.”



-Quên không mang giấy phép lái xe



“Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:



c) Người điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe."



Thứ ba, hành vi vượt đèn đỏ



Khoản 4 Điều 6 Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ:



“Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe có hành vi vi phạm như sau: Khi tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch dừng mà vẫn tiếp tục đi, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng trước khi tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu vàng; Hình thức xử phạt bổ sung: Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 01 tháng. Trường hợp vi phạm mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 02 tháng.”



Mức xử phạt vi phạm của bạn sẽ là tổng hợp mức xử phạt của các hành vi vi phạm trên.