Xe điện chưa đăng kiểm vẫn ung dung chở khách

Trước đó, tháng 3-2016, UBND TP Hải Phòng đã giao Sở GTVT phối hợp với Công an TP Hải Phòng tăng cường quản lý đối với các xe loại này. Vì vậy, nhiều người cho rằng cơ quan chức năng làm ngơ đối với các vi phạm giao thông của các xe điện.

Tuy nhiên, Công an TP Hải Phòng khẳng định Công an TP thường xuyên phối hợp với Sở GTVT và chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện việc quản lý đối với các loại xe bốn bánh chạy năng lượng điện và động cơ xăng trong phạm vi hạn chế. Cụ thể, từ đầu năm 2016 đến nay, Công an huyện Cát Hải đã xử phạt 46 trường hợp.

Theo Công an TP Hải Phòng, ở Hải Phòng có 94 xe loại này đang được bốn doanh nghiệp dùng để chở khách nhưng các xe này đều chưa hoàn thành việc đăng ký, đăng kiểm.

Trong khi đó, UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu Sở GTVT TP Hải Phòng phối hợp hướng dẫn các chủ xe hoàn tất thủ tục đăng kiểm cho các xe. Nếu sau ngày 30-8, các doanh nghiệp chưa hoàn thành thủ tục đăng kiểm thì sẽ bị cấm lưu hành, kể cả trong khu vực hạn chế là các khu du lịch.

Thời hạn này sắp hết song một trong các doanh nghiệp vừa được nêu cho biết họ đã đề nghị cơ quan chức năng giải quyết đăng ký, đăng kiểm cho các xe nhưng vẫn chưa được hướng dẫn. “Chúng tôi rất mong được hoàn thiện thủ tục để kinh doanh ổn định” - vị này nói.

Trước các đề nghị này, PV nhiều lần liên hệ với ông Vũ Duy Tùng, Giám đốc Sở GTVT nhưng ông Tùng không trả lời.