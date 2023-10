(PLO)- Sau khi nhận được tin báo của người dân, công an viên bán chuyên trách báo cáo lên cấp trên và xuống hiện trường giải quyết vụ việc thì bị tấn công từ phía sau...

Ngày 11-10, Công an tỉnh Nghệ An và Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn vẫn đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại địa bàn xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến.

Nạn nhân là ông Hoàng Thế Thắng (55 tuổi), công an viên kiêm Xóm Phó xóm Yên Quả.

Di ảnh ông Hoàng Thế Thắng.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút đêm 10-10 xảy ra vụ ẩu đả, gây rối mất an ninh trật tự trên địa bàn xóm Yên Quả. Người dân đã gọi điện tới công an viên xóm Yên Quả.

Ông Thắng đã báo cáo lên cấp trên rồi đến hiện trường để xác minh thông tin, giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, tại đây, ông Thắng bị một người đàn ông tấn công vào người từ phía sau. Ông Thắng bị gục xuống và được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Lãnh đạo UBND xã Hùng Tiến và UBND huyện Nam Đàn cho biết vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra. Chính quyền địa phương đang cùng gia đình lo hậu sự, lễ tang cho ông Thắng.

Lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến thăm viếng, động viên người thân của ông Thắng.

Hải Phòng: Tạm giam người chống đối CSGT khi được yêu cầu đo nồng độ cồn (PLO)- Một tài xế ở Hải Phòng khi được yêu cầu thổi nồng độ cồn đã không chấp hành, còn dùng điện thoại quay trực tiếp đưa lên mạng xã hội…

Đắc Lam