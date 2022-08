1 dự án giao thông ở Hậu Giang bị đội vốn 30%

Ngày 29-8, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề), thông qua hai Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư hai công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu (thuộc huyện Châu Thành) từ 180 tỉ đồng lên 234,9 tỉ đồng.

Lý do điều chỉnh tăng vì trong quá trình triển khai thực hiện, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án vượt so với chi phí được phê duyệt hồi năm 2020 khoảng 55 tỉ đồng. Do đó, nguồn vốn bố trí không đủ để triển khai thực hiện dự án.

Dự án đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu, có chiều dài khoảng 4,1 km, do UBND huyện Châu Thành làm chủ đầu tư và được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 12-2020.

Dự án có điểm đầu tiếp nối với đường từ ngã tư cổng vào khu công nghiệp sông Hậu, điểm cuối tại thị trấn Ngã Sáu, thời gian thực hiện dự án từ 2021-2024.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường tỉnh 927 (đoạn từ thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp đến TP Ngã Bảy).

Theo đó, tuyến sẽ được chia thành hai đoạn thi công, trong đó, đoạn kết nối từ Đường tỉnh 927 với đường tỉnh 927C chiều dài khoảng 2,5km chỉ đầu tư mới phần mặt đường với phạm vi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 26m.

Đoạn còn lại có chiều dài khoảng 7km sẽ được cải tạo, sửa chữa mặt đường các vị trí hư hỏng, kè đá hộc gia cố taluy, đầu cống... theo đường hiện hữu.

Trước đó, tháng 5-2021, HĐND tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường tỉnh 927 đoạn từ thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp đến TP Ngã Bảy. Dự án có chiều dài khoảng 9km, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 266 tỉ đồng.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của tỉnh. Do đó, HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống.

Trong đó, quan tâm xây dựng các khu tái định cư trước khi thực hiện thu hồi đất đảm bảo người bị thu hồi đất có mức sống bằng hoặc cao hơn chỗ ở cũ, thực hiện có hiệu quả việc đào tạo nghề, tạo việc làm, tổ chức lại sản xuất ổn định đời sống cho người có đất bị thu hồi.

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X cũng thông qua Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị y tế cho 42 trạm y tế xã thuộc TP Vị Thanh, thị xã Long Mỹ và các huyện Châu Thành, Long Mỹ , Phụng Hiệp, Vị Thủy. Dự án có tổng mức đầu tư 114,8 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương (Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội), thời gian thực hiện từ năm 2022-2023.