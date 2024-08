1 gia đình ở Đắk Lắk bị tấn công bằng gạch đá, bị đe dọa giết cả nhà 01/08/2024 16:43

Ngày 1-8, một lãnh đạo Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã nắm thông tin, đồng thời chỉ đạo Công an xã Ea Bông vào cuộc xác minh, lập hồ sơ báo cáo lên Công an huyện vụ một gia đình bị nhóm đàn ông dùng gạch, đá tấn công trong đêm 29-7 vừa qua.

“Hiện công an xã đang quá trình làm” – vị này cho hay.

Hiện trường vụ gia đình ông Võ Ba bị nhóm người dùng gạch đã tấn công làm hư hỏng tài sản. Ảnh: NV

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM ông Võ Ba (66 tuổi, ngụ thôn Hòa Trung, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) kể, khoảng 21 giờ 30, ngày 29-7 trong khi cả gia đình đã ngủ thì bất ngờ một nhóm người đàn ông đứng ngoài cổng dùng gạch, đá ném vào nhà ông. Hậu quả khiến cánh cửa gắn kính dẫn vào phòng khách bị vỡ nát.

Do bị tấn công liên tục và lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng, nên ông Võ Ba không dám ra ngoài, mà chỉ đứng trong nhà nghe ngóng.

Bà Trần Thị Vân vẫn còn lo sợ. Ảnh: NV

Theo bà Trần Thị Vân (64 tuổi, vợ ông Võ Ba), khi xảy ra sự việc bà đứng ở phòng khách và nghe giọng của một người đàn ông lớn tiếng nói “tao là Bình Minh đây”. Theo bà Vân, đây là ông LVB (ngụ cùng địa chỉ).

“Con dâu tôi vừa sinh đứa cháu sáu tháng tuổi, cũng hoang mang lo lắng. Nhóm người đàn ông đứng ngoài đường tay cầm cán, nhưng tôi không nhìn rõ có dao, rựa hay không. Chưa hết, nhóm này còn lớn tiếng đe dọa giết cả nhà” – bà Vân kể.

Cửa kính nhà ông Võ Ba bị vỡ kính. Ảnh: NV

Vẫn theo lời bà Vân, do sự việc xảy ra vào ban đêm, camera an ninh ở sân bị hỏng nên không nhìn được khuôn mặt của nhóm người này.

“Đến 10 giờ 30 công an thôn Hòa Trung và xã Ea Bông mới đến gia đình, lập biên bản hiện trường. Mấy ngày qua chúng tôi luôn sống trong lo sợ. Mong cơ quan công an sớm bắt được nhóm người tấn công gạch đá gia đình trong đêm, nhằm trấn an tinh thần cho cả nhà” – bà Vân cho hay.

Chiều cùng ngày, một cán bộ Công an xã Ea Bông cho biết công an xã mới tiếp nhận đơn của người nhà ông Võ Ba để ghi nhận vụ việc; đang tổ chức xác minh để báo cáo lãnh đạo công an huyện.