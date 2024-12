1 lần chuyển đơn kêu cứu khẩn cấp của ông Lưu Bình Nhưỡng giá bao nhiêu? 26/12/2024 18:25

(PLO)- Cáo trạng xác định bị can Lưu Bình Nhưỡng lấy tư cách đại biểu Quốc hội can thiệp đến Chính phủ để Công ty Mạnh Đức được phê duyệt thực hiện dự án Quế Võ III và đã được hưởng lợi 300.000 USD.

VKSND tỉnh Thái Bình đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lưu Bình Nhưỡng (trước khi bị bắt là đại biểu Quốc hội), bị can Lê Thanh Vân (trước khi bị bắt là đại biểu Quốc hội) và 3 bị can khác về các tội cưỡng đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Theo cáo trạng, ngoài việc hỗ trợ cho nhóm bị can Phạm Minh Cường, Vũ Đăng Phương cưỡng đoạt tài sản, can thiệp việc xét xử của Tòa án, ông Lưu Bình Nhưỡng còn can thiệp, tác động để trợ giúp DN xin dự án.

Mức giá giải quyết đơn kêu cứu khẩn cấp

Cụ thể, năm 2020, anh Nguyễn Thế Mạnh (Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Mạnh Đức) và anh Nguyễn Trọng Phong (ở Bắc Ninh) chung vốn thực hiện dự án Quế Võ III và sử dụng pháp nhân Công ty Mạnh Đức thực hiện dự án.

Sau khi hồ sơ dự án được các cấp có thẩm quyền thông qua, để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì có một số công ty khác kiến nghị, nên thời gian chờ đợi phê duyệt bị kéo dài.

Anh Mạnh và anh Phong thông qua người quen là anh Nguyễn Văn Đức nhờ ông Nhưỡng (thời điểm đó đang là Đại biểu Quốc Hội khóa XIV, Phó trưởng Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội) giúp.

Ngay khi ra khỏi phòng làm việc, anh Mạnh hỏi thì được anh Đức kể lại rằng ông Nhưỡng yêu cầu việc này 300.000 USD, anh Mạnh nói: “Sao mặn thế” (ý nói bị can Nhưỡng yêu cầu nhiều thế).

Sáng ngày 15-3-2021, anh Đức cùng anh Mạnh đến gặp ông Nhưỡng tại phòng làm việc tại tầng 4, trụ sở Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại đây, anh Đức và anh Mạnh đã nhờ bị can Nhưỡng can thiệp giúp để dự án nhanh được phê duyệt, bị can Nhưỡng đồng ý và bảo anh Mạnh về làm “Đơn kêu cứu khẩn cấp” và tập hợp hồ sơ dự án gửi ngay trong buổi chiều.

Trong lúc nói chuyện anh Mạnh có nói với ông Nhưỡng: “Việc của em anh lưu tâm giúp, xong việc Đức báo cáo anh sau”.

Đầu giờ chiều cùng ngày, anh Mạnh cùng anh Đức quay lại phòng làm việc của ông Lưu Bình Nhưỡng gửi đơn, kèm theo hồ sơ dự án. Tại phòng làm việc, sau khi tiếp nhận đơn, ông Nhưỡng lấy tư cách đại biểu Quốc hội, viết phiếu chuyển đơn gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét, giải quyết.

Trong lúc viết phiếu chuyển đơn, ông Nhưỡng nói nhỏ với anh Đức: “Xong việc đưa chú ba trăm ngàn”.

Ngày 26-3-2021, anh Mạnh được biết Phó Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt đồng ý giao cho Công ty Mạnh Đức thực hiện Dự án Quế Võ III.

Nhưng chiều cùng ngày anh Mạnh nghe tin Vụ Kinh tế, Công nghiệp đang tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ thu hồi dự án vừa ký do có đơn thư nên gọi điện cho anh Đức nhờ ông Nhưỡng can thiệp.

Chiều ngày 27-3-2021, bị can Nhưỡng gọi điện cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nói về việc dự án vừa ký duyệt lại có thông tin bị thu hồi, Bộ trưởng trao đổi là dự án đã được phê duyệt nên Bộ sẽ không trình ký thu hồi.

Ông Nhưỡng nhắn tin báo cho anh Đức biết. Khi anh Đức gọi điện cảm ơn, ông Nhưỡng bảo anh Đức nhắc anh Mạnh về việc hôm trước (anh Đức hiểu là nhắc số tiền 300.000 USD).

Ngày 29-3-2021, sau khi nhận 300.000 USD của nhóm anh Mạnh, anh Đức đến nhà, đưa túi tiền cho ông Nhưỡng và nói là quà anh Mạnh gửi. Ông Nhưỡng cầm túi đựng tiền bỏ vào tủ.

Cáo trạng xác định, ông Nhưỡng lấy tư cách đại biểu Quốc hội can thiệp đến Chính phủ để Công ty Mạnh Đức được phê duyệt thực hiện dự án Quế Võ III và đã được hưởng lợi 300.000 USD.

Can thiệp xin dự án ở Quảng Ninh

Ngoài ra, ông Nhưỡng thông qua bị can Nguyễn Văn Vương (chuyên viên Vụ pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước) để nhận đơn kiến nghị của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hạ Long. Mục đích của doanh nghiệp này là nhờ tác động để xin tiếp tục thực hiện dự án 36 ha.

Ngày 18-7-2019 và ngày 1-10-2019, ông Nhưỡng lấy tư cách là Đại biểu Quốc hội ký 2 văn bản can thiệp, yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh cho công ty Hạ Long được tiếp tục thực hiện dự án 36 ha hưởng lợi 1 lô đất ở Đông Anh trị giá hơn 1,8 tỉ đồng và nhằm hưởng lợi 1.000m2 đất tại dự án này (có trị giá hơn 1,9 tỉ đồng).

Bị can Lê Thanh Vân từng là đại biểu Quốc hội

Cùng vụ án, bị can Lê Thanh Vân, cựu đại biểu Quốc hội và bị can Nguyễn Văn Vương bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Trong đó, bị can Lê Thanh Vân đã ký 4 văn bản can thiệp đến lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ đồng ý cho Công ty Hạ Long được tiếp tục thực hiện dự án 36 ha nói trên.

Bị can Nguyễn Văn Vương là người đến gặp ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Lê Thanh Vân để nhờ can thiệp đến lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ để Công ty Hạ Long được tiếp tục triển khai dự án 36 ha.

Sau khi nhận 3,3 tỉ đồng của Công ty Hạ Long và được hứa sẽ nhận 10% số đất của dự án 36 ha; cho ông Nhưỡng và ông Vân mỗi người 1 lô đất ở Đông Anh và hứa cho bị can Nhưỡng và Vân 1.000m2 đất tại dự án 36 ha (trị giá hơn 1,9 tỉ đồng), ông Vương hưởng lợi 13.349 m2 trị giá hơn 26 tỉ đồng.