Trong sáng ngày 1-3, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức đang phối hợp cùng Đội CSGT Cát Lái, Công an TP.HCM truy tìm ô tô liên quan đến vụ tai nạn khiến một người tử vong rồi rời khỏi hiện trường vào đêm 29-2.

Xe máy bốc cháy, một người tử vong sau tai nạn. Ảnh: TS

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 40 anh Võ Chí C (23 tuổi, ngụ quận 7) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Chí Công theo hướng đi từ Cầu Phú Hữu về vòng xoay Liên Phường.

Khi đến gần cầu Kênh Một Tấn, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức thì xảy ra tai nạn giao thông và bị ngã xuống đường.

Anh C sau đó không may bị một ô tô (chưa xác định) lưu thông cùng chiều phía bên trái cán qua tử vong tại chỗ, chiếc xe máy anh C cũng bị bốc cháy.

Sau tai nạn, ô tô liên quan đã rời khỏi hiện trường.

Vụ việc sau đó nhanh chóng được Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Đội CSGT Cát Lái, Công an TP.HCM điều tra, truy tìm phương tiện liên quan để làm rõ vụ việc.

TỰ SANG