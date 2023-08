1 nhà dân bị ‘khủng bố’ bằng chất bẩn, đập phá camera an ninh

(PLO)- Nhóm người bịt mặt ném chất bẩn, khóa trái cổng, đập camera an ninh… khiến gia đình chị C luôn trong tình trạng bất an.

Ngày 7-8, chị NTC (42 tuổi) ngụ xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, cho hay vài tháng trở lại đây, gia đình chị luôn sống trong tâm trạng bất an. Bởi từ tháng 2-2023 năm đến nay, nhà chị đã nhiều lần bị kẻ xấu tạt nhớt thải, lòng cá, phân heo vào nhà. Biết chị thường xuyên đi chợ bán rau sớm, những kẻ lạ mặt còn nhiều lần khóa cửa cổng để cản trở việc buôn bán của gia đình. Theo chị C, rất có thể nguyên nhân là do con trai chị mượn 10 triệu đồng của một người cùng xã và con trai chị chưa trả được thì bị "khủng bố". "Sau nhiều lần bị tạt chất bẩn, tôi hỏi con có vay mượn ngoài xã hội không thì cháu nói vay 10 triệu nhưng bị "cắt phế" chỉ nhận được 8 triệu và đến nay tiền tiền gốc và lãi đã là 18 triệu", chị C cho hay. Cũng theo chị C, chồng chị sức khỏe không tốt, một mình chị sớm hôm "chạy chợ" nuôi gia đình khi con trai mới học xong phổ thông. "Nhiều lần bị đe dọa bất an, bị khóa cổng, rau củ hỏng thiệt hại mỗi chuyến vài triệu đồng, để cho êm chuyện tôi đã gọi điện cho T là chủ nợ của con xin trả tiền gốc nhưng T không chấp nhận và sau đó hình thức đe dọa càng leo thang và manh động khiến con tôi sợ hãi không dám về nhà", chị C. nói. Gần đây nhất, con chị là cháu LQM (19 tuổi) bị những người lạ mặt photo CMND dán ở nhiều nơi trong làng với nội dung: "Ở đâu về trả các bố mày tiền". Cách đây ít ngày, nhóm thanh niên đi trên xe máy tiếp tục khóa cổng nhà rồi dùng hung khí đập camera an ninh tại cổng nhà chị C, khiến không chỉ gia đình chị mà những người dân sinh sống ở xung quanh cũng bất an, lo sợ vì sự manh động của nhóm này. Trao đổi với PLO, đại diện Công an xã Võng Xuyên xác nhận trên địa bàn có việc một nhà dân bị nhóm người ném chất bẩn vào nhà. Sau khi nhận tiếp nhận thông tin, lực lực công an đã vào cuộc, xác minh. "Tuy nhiên, các đối tượng ném chất bẩn vào gia đình chị C bịt khẩu trang, mặc áo chống nắng, tháo biển số xe… rất khó để nhận diện khuôn mặt. Chúng tôi vẫn đang tích cực vào cuộc xác minh, xử lí theo quy định"- vị đại diện Công an xã Võng Xuyên nói. TP.HCM xử lý 347 vụ ném chất bẩn, gọi điện đe dọa đòi nợ (PLO)- Từ 1-12-2020 đến nay, Công an TP.HCM đã xử lý 347 trường hợp ném chất bẩn, dùng sim rác gọi điện đe dọa liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". PHI HÙNG