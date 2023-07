1 nữ quản lý quán karaoke mua bán người dưới 16 tuổi

(PLO)- Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng.

(PLO)- Công an tỉnh An Giang đã phát hiện và thu giữ 19kg kim loại nghi là vàng được vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ

(PLO)- Công an xác định vụ hai anh em ruột thiệt mạng ở huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng vào tháng trước không phải tai nạn giao thông mà là án giết người.

26/07/2023 17:13

(PLO)- Sau một năm trốn truy nã, Đạt bị Công an TP.HCM phối hợp với Công an Long An bắt giữ khi đang lẩn trốn ở các ngôi nhà hoang.