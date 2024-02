1 phụ nữ bị phạt kịch khung vi phạm nồng độ cồn nhưng không bị tước bằng lái

Chiều 23-2, trao đổi với PLO, ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra việc tham mưu và ban hành quyết định xử phạt hành chính kịch khung một phụ nữ vi phạm nồng độ cồn nhưng không tước giấy phép lái xe. “Sẽ sửa ngay nếu sai”- ông Chiến nói.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Nông có ý kiến như trên sau khi tiếp nhận phản ánh từ PV báo Pháp Luật TP.HCM.

CSGT ở Đắk Nông đo nồng độ cồn người tham gia giao thông. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 22-2, ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà NTH (38 tuổi, ngụ phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa) tổng cộng 51 triệu đồng.

Trong đó, UBND tỉnh phạt bà H phạt 35 triệu đồng do điều khiển ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Quyết định phạt bà H phạt 11 triệu đồng do không có giấy phép lái xe; phạt 5 triệu đồng do không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.

Quyết định xử phạt trên không có hình thức phạt bổ sung đối với bà H, tức bà này không bị tước giấy phép lái xe có thời hạn.

Quyết định xử phạt của UBND tỉnh Đắk Nông được ban hành theo đề nghị của trưởng Công an TP Gia Nghĩa tại tờ trình ngày 19-2. Các hành vi bị xử phạt căn cứ theo biên bản vi phạm hành chính do Công an TP Gia Nghĩa lập hôm 12-2.

Theo đại diện Đội CSGT Công an TP Gia Nghĩa, đơn vị này không tham mưu hình thức phạt bổ sung, không tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với bà NTH do bà này không có giấy phép lái xe.

“Vì không có giấy phép lái xe thì đâu áp dụng hình thức phạt bổ sung được. Trước khi ký quyết định, anh Lê Văn Chiến cũng hỏi đi hỏi lại việc này”-đại diện Đội CSGT Công an TP Gia Nghĩa nói.

Trong khi đó, nguồn tin từ Sở GTVT Đắk Nông xác nhận bà NTH đã được Sở này cấp giấy phép lái xe hạng B2 hôm 14-1, tức trước khi bà H vi phạm.

Trao đổi với PV sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, một lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa nói cơ quan này đang kiểm tra lại việc tham mưu UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính đối với trường hợp trên.

Cơ quan chức năng có trách nhiệm kiểm tra, xác minh Theo luật sư Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông, nếu người tham gia giao thông có giấy phép lái xe nhưng giấu đi hoặc khai không có thì cơ quan tham mưu ra quyết định xử phạt hành chính phải có trách nhiệm rà soát, xác minh đầy đủ. “Lực lượng CSGT phải liên hệ Sở GTVT hoặc đơn vị có thẩm quyền xác minh, kiểm tra người điều khiển phương tiện vi phạm đã được cấp giấy phép lái xe hay chưa để có hướng xử lý. Tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính, người tham gia giao thông khai không có giấy phép lái xe nhưng xác minh là có thì vẫn phải áp dụng hình thức tước giấy phép lái xe theo quy định” – luật sư Nguyễn Thanh Huy nói.

VŨ LONG